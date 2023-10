Claudia Bahamón se despide de Estados Unidos: ¿a dónde se mudará la presentadora?

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Su talento la ha llevado a estar al frente de muchos programas y ser la cara de muchas campañas. Recientemente, se le vio todas las noches a través de RCN en MasterChef Celebrity.

Por lo anterior, ha logrado acumular una gran variedad de seguidores que diariamente están atentos a sus proyectos profesionales y a lo que pasa en torno a su vida personal.

Puedes leer: Exnovia de Nela González y Claudia Bahamón “coquetearon” en redes

En una de sus más recientes publicaciones fue posible saber que está cambiando su lugar de residencia. Si todavía no has visto de cuál se trata, acá te contamos.

Claudia Bahamón es la presentadora oficial de MasterChef Celebrity. Fotografía por: Captura de pantalla RCN Televisión

¿Para dónde se muda Claudia Bahamón?

En la cuenta oficial de Instagram de la presentadora se publicó un mensaje conmovedor recordando a su padre, quien falleció a causa de un accidente de tránsito.

“Si pudiera pedir un deseo hoy sería poder llamarte por teléfono y que contestaras ‘hola nena’ y después de un par de frases me dijeran lo de siempre, ‘no me cuelgues! … y qué más?’”, comenzó escribiendo.

Lee también: Claudia Bahamón respondió a polémica por mencionar a su papá en una publicidad

“Te diría que el bosque que sembramos y que un día quisiste cortar, está llenándose de plantas silvestres sembradas por Mateo y que ahora se ve mejor. Que mi mamá quiere comprar un caballo y mis hermanos no la dejaron (me van a matar por sapa)”, continuó escribiendo.

Después de varias palabras que quisiera decirle a su padre, suelta una de las chivas para sus seguidores. Bahamón se mudará de Estados Unidos y volverá a Colombia.

“Ah! Que nos estamos mudando a Colombia como tanto me pediste y que, que rico será sentirte más cerca. Que sigo en lo mío, ya sabes, últimamente como en cámara lenta, pero que es normal con tantos cambios por estos días”, fue lo que dijo Claudia.

Puedes leer: Claudia Bahamón blanco de críticas por promover marca con accidente de su padre

Finalmente, dejó en la descripción unas de las líneas más conmovedoras del mensaje y la cual, le puso los ojos aguados a más de un seguidor:

“Que te adoro como a la taza del inodoro, que si, que igual me voy a sentar en tus piernas así me digas ‘vendí mi loro por no cargarlo’, y que sigamos la vida juntos y que nos vemos en la finca. Te extraño”.