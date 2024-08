¿Claudia Bahamón se lanza como actriz? Esto confesó la presentadora sobre el tema

Claudia Bahamón es una figura destacada en la televisión colombiana, reconocida por su carisma y profesionalismo. Su versatilidad la ha llevado a desempeñarse con éxito en diversos roles, desde modelo hasta presentadora de televisión.

Te puede interesar: Caterine Ibargüen llegó a los Olímpicos y asombró con sólido mensaje ¿Para quién fue?

Para conocer más contenidos como este, da clic aquí.

Originaria de Neiva, Colombia, Bahamón ha logrado construir una sólida carrera en los medios de comunicación, haciendo parte de varios proyectos, entre ellos el más emblemático MasterChef.

¿Qué pasó con Claudia Bahamón?

Su salto a la televisión ha sido todo un éxito. Como presentadora, ha conducido programas de gran audiencia, destacando su capacidad para conectar con el público.

Su simpatía y naturalidad la han convertido en una de las favoritas de los televidentes. Además, su inteligencia y preparación le permiten abordar temas diversos con soltura y profesionalismo.

En su versatilidad, también ha estado ser actriz, pues de hecho ha realizado apariciones cortas años atrás en novelas como ‘Un ángel llamado azul’, en algunos videoclips y más proyectos, sin embargo, nunca decidió irse del todo por esta rama.

Recientemente, Claudia Bahamón reveló a sus seguidores que estuvo a punto de regresar a la actuación con una participación en la telenovela de RCN, ‘Rojo Carmesí’.

Sin embargo, un contratiempo hizo que tanto ella como la producción tuvieran que reorientar sus planes, y profundizó en cómo esta situación alteró el proyecto.

A más de dos décadas de su último papel como actriz, Bahamón reveló a sus seguidores que había planes para su inclusión en la telenovela de RCN. Mediante una historia en Instagram, dio algunos detalles sobre lo que había sucedido con esos planes.

“Imagínense que grabé un par de escenas de #RojoCarmesí y a estas escenas llegué mal del pechito”, empezó diciendo.

La presentadora, en la misma historia, terminó revelando la razón por la que sus escenas terminaron siendo descartadas: “Me enfermé mal y fue cuando terminé en el hospital con crisis pulmonar y no pude ir a MC ni a terminar mi actuación estelar en Rojo Carmesí. O sea, mis escenas se archivaron, me reemplazaron y se perdieron de la actuación que me daría el Oscar de la Academia jajajajaja”.

Además, sugirió que sus escenas estaban relacionadas con Cristina Warner al escribir en su mensaje: “Bueno, y Cris, la más divina y paciente compañera del mundo. Ser actriz es muy difícil, toda mi admiración”.

En los últimos años, Claudia Bahamón se ha consolidado como una de las presentadoras más importantes de Colombia. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia y dedicación.

A través de su trabajo, ha inspirado a muchas personas y ha demostrado que es posible alcanzar el éxito combinando belleza, inteligencia y talento.