¿Problemas en MasterChef con Claudia Bahamón y ‘Nela’?: “No somos amigas”

La presión en la cocina de MasterChef va siendo cada vez más grande y sin duda, cada uno de los participantes se ha ido acoplando, no solo a los fogones y recetas, sino a la manera de ser de sus compañeros.

A pesar de que todos digan que son colegas de cocina, no es un secreto que la competencia es latente y todos se quieren convertir en los próximos MasterChef Celebrity Colombia.

MasterChef y la “discusión” entre Claudia y ‘Nela’

En cada reto, la presión por hacer una buena receta va creciendo y los participantes han aumentado su atención y su talento para presentar sus mejores preparaciones en el atril.

Una de las más destacadas ha sido ‘Nela’ González, a quien le han alabado su sazón y su cocina en cada uno de los platos que prepara.

Para el último reto, la actriz venezolana reveló que en una ocasión anterior había perdido tiempo en la despensa por culpa de Claudia Bahamón.

Así lo dijo en una entrevista individual, señalando que ya no le podrá mucha atención cuando la presentadora se acerque, pues logra quitarle la atención a los ingredientes de la receta y al final, cuando llega a la estación, no los tiene completos.

“No te quiero hablar… Después del reto anterior con las alcachofas, Claudia y yo no somos amigas”, dijo González entre chiste y chanza.

Después agregó que “Me distrajo buscando las alcachofas, Claudia me decía: ‘cómo no las ves’. Me tiré 4 minutos buscando unas alcachofas que no estaban”.

Ante ello, fue la misma presentadora que en tono de chiste aseguró que el “problema” con ‘Nela’ era difícil de arreglar, dejando entrever que pueda que más adelante no la piensa ayudar más en la despensa.

“El problema contigo es difícil de arreglar y ya me rindo. Como dices tú: el público se dará cuenta que la loca es otra”, indicó la presentadora.

Finalmente, a modo de broma y de alivianar la situación destacó: “El problema real es ahora con Juliana Galvis. O sea, uno tratando de ayudar y ella con fuertes declaraciones en entrevistas. De razón nunca paró bolas en la despensa”.

Cabe señalar que la actriz venezolana hace parte del grupo las ‘Spicy girls’ un grupo conformado por ella y otras actrices como Carolina Acevedo, que han sido consideradas como las que mejor cocinan en el programa.