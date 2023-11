“Trágame tierra”: Claudia López, avergonzada por dejar en visto a Karol G

Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, es una de las cantantes colombianas más reconocidas a nivel internacional. La nacida en Medellín ha logrado convertirse en una de las artistas más exitosas de la música latina.

Su éxito ha ayudado a promover el reguetón en todo el mundo y ha inspirado a muchas mujeres jóvenes a seguir sus sueños. Por ello, se ha convertido en la artista preferida de muchas personas alrededor del mundo.

Puedes leer: Concierto de Karol G: ¿Dónde se puede ver el show de Medellín en vivo y gratis?

Una de sus más reconocidas fanáticas es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y recientemente, se conoció una graciosa anécdota que las involucra a ambas y a un mensaje de WhatsApp. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

Karol G ha logrado posicionarse como una de las mujeres más escuchadas de la música urbana. Fotografía por: Getty Images

¿Qué pasó entre Karol G y Claudia López?

En una entrevista con Eva Rey, la alcaldesa saliente de Bogotá dejó ver su fanatismo con la cantante paisa. Allí, se descubrió que Angélica Lozano, pareja de López, habría contado una historia en la que dejan en visto a la hermana de Karol G.

La presentadora dijo que le contaron sus “malas fuentes” y de inmediato la alcaldesa dijo: “Mis malas fuentes son esta fuente”, señalando a Lozano quien ya tenía una sonrisa en el rostro.

Lee también: Karol G en Medellín: Las exigencias de la paisa para dar sus shows ¿Muy excesivas?

Entonces comenzó a relatar que en una de las presentaciones de Karol G en el Movistar Arena, el gerente del lugar ofreció ir a conocerla detrás del escenario, sin embargo, ella ya iba a salir a hacer su presentación por lo que no fue posible.

A pesar de ello, en el sitio se encontraban el papá y la hermana de la cantante, por lo que López les ofreció cruzar sus números de teléfono con el fin de seguir en contacto. Fue entonces, cuando se dio cuenta que había dejado en visto a la hermana de uno de sus ídolos.

“Si, sí. Yo tengo su teléfono, alcaldesa. Usted debe tener mi teléfono porque yo le escribí el año pasado”, le contestó la familiar de la intérprete de Tusa.

“¿El año pasado? No, ¿a mí? ¿Karol G me escribió a mí, a mi teléfono?”, se espantó la alcaldesa. “Si, le escribimos que íbamos a venir a este concierto y que queríamos hacer algo adicional en Bogotá”, añadió la joven.

@desnudateconeva Cuando eres la alcaldesa, tu amor platónico Karol G y quieres que t busque… otra vez 😳😈😍 #publicidad @informandomecol @Claudia López @Angélica Lozano Correa ♬ sonido original - Desnúdate con Eva

Puedes leer: Shakira ignoró a Karol G durante su presentación en los Grammy, ¿fue antipática?

Según cuenta, efectivamente comenzó a buscar el número y se dio cuenta que nunca había contestado el mensaje. “Estamos con Karol G, soy la hermana. Vamos a ir a Bogotá y quisiéramos contarte una idea que tenemos”, era lo que decía la misiva.

“Dios mío, trágame tierra. Esto no me puede estar pasando. No puede ser que no haya visto este mensaje”, lamentó López ese día.