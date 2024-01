¿Clon de Andrés Cepeda? Niño en La Voz Kids sorprende con su parecido al cantante

La Voz Kids Colombia es un concurso de canto que busca apoyar el talento musical y artístico de niños y jóvenes colombianos. El programa se puede ver todas las noches por Caracol Televisión y despierta una gran variedad de emociones.

El concurso consta de cuatro fases: audiciones a ciegas, batallas, knockouts y semifinales. En las audiciones a ciegas, los participantes interpretan una canción frente a los entrenadores, quienes están de espaldas y solo pueden juzgarlos por su voz.

Si un entrenador se interesa en el participante, presiona un botón para que su silla gire y pueda ver al concursante. El participante puede elegir al entrenador que quiera, pero solo puede elegir a uno. Esta es la fase en la que actualmente se encuentra el programa.

'La voz kids' es uno de los programas más televisados por los colombianos. Fotografía por: Instagram @lavozkidscolombia

Recientemente, un pequeño dejó deslumbrados a los jurados no solo con su voz, si no, con el parecido que tenía a Andrés Cepeda, uno de los jurados del concurso. ¿Lo viste? Acá te lo mostramos.

Jurados de ‘La Voz Kids’ se sorprenden con un “clon” de Andrés Cepeda

Andrés Cepeda es el único jurado que ha estado presente en todas las temporadas del icónico programa. Por ello, muchos lo tienen como uno de los entrenadores favoritos del concurso y están atentos a los detalles alrededor de él.

En el capítulo del lunes 22 de enero, uno de los participantes que se robó el corazón de Andrés fue Samuel. Al Diamante llegó a cantar Ella baila sola y aunque en algún momento se le fue la voz, su ternura y su talento hicieron que los tres jurados giraran su silla.

En el momento en el que Greeicy lo vio, notó que su apariencia era muy similar a la Cepeda. Esto, puesto que el pequeño tenía los mismos crespos del cantante e incluso, con un look parecido.

“Sabes qué me hiciste pensar, que así sería un hijo de mi compañero Cepeda”, comentario Rendón. Ante ello, Aleks Syntek afirmó que no le veía el parecido pues Andrés no podría bailar como lo había hecho el niño.

“No creo que sea hijo de Cepeda porque él no bailaría como tú bailas, porque tú lo haces increíble”, fue lo que dijo entre risas. Al final, Samuel se quedó, precisamente, en el equipo del intérprete de Embrujo y bailaron un poco para celebrar.