Ana Sofía Henao: conoce al esposo de la hermosa modelo paisa

Cuando el papel y la televisión lo eran todo, Ana Sofía Henao (41 años) estaba por doquier. Es imposible olvidar sus cuadernos y las campañas publicitarias para reconocidas marcas nacionales.

El fulgor de su mirada y su rostro angelical la catapultaron a lo más alto del modelaje en el país. Si bien lo suyo eran las pasarelas, con el tiempo se convirtió en una figura versátil. Incursionó en la literatura y también desde las redes sociales suele dar consejos de vida a sus seguidores.

Una de las situaciones por las que recientemente fue nombrada en varios portales tiene que ver con la explantación de sus prótesis mamarias. Así se sinceró: “Todo el mundo empieza a decirme, oye, necesitas un poco más de volumen, necesitas una talla de brasier más grande. Las tenía muy pequeñitas, decidí operarme, lo hice, quede muy feliz, por muchos años fui muy feliz. Yo me puse mis prótesis y obviamente me las puse con un médico cirujano muy bueno, pero con el pasar del tiempo comencé a sufrir un montón de complicaciones en mi salud, pero que fui normalizando. Unas migrañas aterradoras, infecciones urinarias, alergias, intolerancia a los alimentos, a cremas o a sustancias que antes no era alérgica, dolores de espalda, fatiga crónica, ansiedad, uno que otro ataques de pánico, visión borrosa, uñas quebradizas, dificultad para respirar, alegrías y brotes por todo mi cuerpo, en especial en el cuello, la cara, en los labios, unos sarpullidos en mis piernas, inflamaciones en el pecho y empecé a normalizarlos”.

El procedimiento fue realizado con éxito y su testimonio continúa siendo valioso para que otras mujeres también se animen a retirarse las prótesis.

Ana Sofía Henao: ¿Quién es su esposo?

En 2016 se casó con Juan Pablo Betancur en la iglesia San Lucas del Poblado. El comunicador es reconocido por sus emprendimientos en la industria gastronómica y del entretenimiento; en sus redes sociales suele documentar sus planes familiares con su esposa y su pequeña hija.

“No hay palabras para describir lo que estoy viviendo. Siempre lo anhelé y hoy ese milagro de la vida llega a nuestras vidas¡ Han sido los días más felices de mi existencia y estoy seguro que esto apenas comienza! Gracias esposa mía, juntos, paso a paso, vamos cumpliendo nuestros sueños. Te amo mi princesa”, escribió Juan Pablo cuando Ana Sofía reveló que estaba embarazada en 2018.

Los Betancur-Henao tienen un perfil bajo en los medios de comunicación, pero en sus redes demuestran que son una familia unida.

Anteriormente, la modelo había estado casada con el arquitecto Alejandro Barreneche. Su primer matrimonio duró 7 años.