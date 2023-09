Con lágrimas, Daniela Tapia explotó contra Martha Isabel Bolaños: “Es traicionera”

Daniela Tapia y Martha Isabel Bolaños hacen parte de las celebridades que llegaron al top 9 en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, en el que además de dar controversia con algunas de sus acciones, también han elevado su nivel de cocina.

A lo largo de los capítulos, ambas lograron forjar una amistad en la que cada una se entendió a su manera; y en la que cada una, se aportó en la cocina durante los retos.

A pesar de todo ello, en el nuevo capítulo de MasterChef las cosas se pusieron fuertes, pues por una decisión de Martha, Daniela Tapia explotó en su contra.

MasterChef: ¿Qué dijo Daniela Tapia sobre Martha Isabel Bolaños?

El episodio de este 20 de septiembre arrancó con una polémica acción de ‘la pupuchurra’, pues al enfrentarse en un nuevo reto, tuvo la oportunidad de tener una pequeña ventaja sobre sus compañeros, opción que le llegó por suerte.

A pesar de que todos los participantes pensaron que la opción para perjudicar a alguien estaba muy clara, la actriz sorprendió a todos con su decisión.

Al Claudia Bahamón preguntarle a quién sacaría del reto para que no cocinara y se pudiera acumular más tiempo, con el fin de usarlo en un próximo reto, Bolaños señaló a Daniela Tapia.

Daniela Tapia y Martha Isabel Bolaños tuvieron un fuerte enfrentamiento en MasterChef, los televidentes quedaron en vilo. Fotografía por: Captura de pantalla RCN

Con cara de sorpresa y por supuesto muy confundida sobre su decisión, la cubana solo se quedó estática, mientras sus compañeros cuestionaban la decisión de ‘la pupuchurra’, pues todos pensaron que Carolina Acevedo sería a quién ella perjudicaría.

“No es la primera vez que me lo hace”, dijo Tapia una vez supo la decisión. Sin embargo, en la entrevista personal, reaccionó aún más fuerte.

“Uno no traiciona a lo amigos, ni en un reality ni en nada, ni por millones de dólares. Uno no traiciona”, dijo mostrándose muy molesta.

Después agregó “este mundo está lleno de m13rd@, de traición, de todo. No hay que justificar con estrategia, con Carolina, con el juego, no hay que justificar, uno no traiciona”.

Luego, en varias entrevistas personales tanto ‘El Negrito’ como Carolina Acevedo destacaron que esperaban que le quitara la oportunidad a Acevedo pues es con quien ha tenido roces constantes y quien mejor cocina de la competencia.

“Tengo que aceptar que el que te traiciona una vez, te va a traicionar de nuevo. Ella es traidora”, afirmó Daniela Tapia. Mientras tanto, ‘El Negrito’ dejó claro que si Martha Isabel Bolaños le hubiera hecho eso a él “le diría Martha, conmigo ya no cuentes pa’ un jopo, ya no me digas nada”.

Finalmente, Martha con la voz entrecortada aseguró “yo no lo hice por cagármela a ella, pero eso no importa porque lo hice” a lo que a su vez Tapia aseguró que no quería saber nada de ella “lo que yo sí le pido es que no me vuelva a hablar en la vida y creo que no voy a volver a mencionar ese nombre, ni en este programa ni en mi vida”.