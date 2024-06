Conoce a Michelle, la bella hermana de Falcao García

Los hinchas de Millonarios están eufóricos: Falcao García ya es el delantero del equipo albiazul. En la mañana del 20 de junio, Julio Sánchez anticipó la llegada de ‘El Tigre’ al equipo, ya que las negociaciones que se llevaban a cabo en Miami entre miembros de la junta directiva del club bogotano estaban muy avanzadas.

Pero aquí no vinimos a hablar de los pormenores del arribo de Falcao. Vinimos a poner el foco en Michelle, la hermana menor del máximo goleador de la selección Colombia.

Para los que no saben, la hermana de Falcao es especialista en gerencia deportiva, amante del fútbol, tenis, patinaje, entre otros.

Michelle Andrea Garcia Zarate y Jhoana Moreno Fotografía por: Arturo Rodriguez

Luego de estudiar en Estados Unidos, regresó a Colombia para iniciar su camino y, de paso, estar cerca de su madre Carmenza Zárate.

“Al principio no sabía por dónde enfocarme porque quería ser tenista profesional, pero una lesión me llevó a estudiar y luego a conectar con grandes personas que me hablaron de esta iniciativa con la que estamos alcanzando cosas muy grandes. Esperamos hacer una tercera edición antes de que termine este año”, comentó Michelle.

De su niñez en Buenos Aires, en varias entrevistas ha dicho que se acuerda de su amor por el tenis y por ser hincha de River Plate, el club en el que se terminó de formar su hermano.

“El deporte es una excusa para alcanzar un estilo de vida totalmente diferente al resto. Además de tener una visión de vida diferente, esto te trae disciplina, dedicación y aporta mucha resiliencia y vitalidad. Es una gran herramienta para impactar la vida de las personas”, explicó Michelle a la revista Diners.