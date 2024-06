Copa América 2024: ella es Macarena Lemos, la hermosa exnovia de Lionel Messi

Lionel Andrés “Leo” Messi es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista para el Inter Miami CF de la Major League Soccer (MLS) y la selección de Argentina, de la cual es capitán.

Considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, Messi ha ganado un récord de siete Balones de Oro, seis Botas de Oro europeas y más de 30 títulos con el FC Barcelona.

Por lo anterior, es uno de los jugadores más esperados en la Copa América 2024 que se lleva a cabo en Norteamérica. De hecho, este 20 de junio, el partido que inició el torneo, fue precisamente Argentina versus Canadá, dejando como resultado un 2 - 0, ganando los Albicelestes.

Lionel Messi #10 del Inter Miami CF. Fotografía por: MEGAN BRIGGS

Al ver la astucia del jugador en la cancha, sus fanáticos han comenzado a hacerse preguntas sobre su vida personal y entre ellas, quiénes han sido las mujeres que han logrado robarle el corazón. Acá te contamos quién fue su novia antes de Antonella Roccuzzo.

¿Quién es la exnovia de Lionel Messi?

La participación de Lionel Messi en este campeonato ha generado gran expectación, ya que podría ser su última gran competición. Su talento ha cautivado a miles de personas, llevando a muchos a viajar hasta Estados Unidos para presenciarlo.

En medio de este momento crucial, la figura de Antonella Roccuzzo, su esposa y madre de sus hijos, cobra especial relevancia. Ella, su compañera de toda la vida, ha sido un pilar fundamental en su camino hacia el éxito y lo sigue apoyando incondicionalmente.

Sin embargo, no siempre fue ella la dueña del corazón de este ‘crack’; hace algunos años, Messi estuvo con su primera novia, Macarena Lemos. La modelo, rubia y de ojos claros, es considerada por muchos como una de las más bellas que ha tenido el futbolista en su vida.

Si bien la mayoría conoce a Antonella como la única y verdadera pareja de Lionel, algunos afirman que antes de su matrimonio, el astro del fútbol tuvo un romance con Lemos. Se dice que ella conquistó el corazón de Messi antes de su participación en el Mundial de Alemania 2006.

La mujer relató en una entrevista que su romance con el futbolista ocurrió cuando ambos eran muy jóvenes, alrededor de los 15 años. Fue un amorío fugaz que no trascendió en el tiempo.

Años más tarde, cuando ya era una estrella en el FC Barcelona, retomaron el contacto. Sin embargo, en esa ocasión no prosperó ninguna relación.

“Fue mi primer noviecito, no sabía ni que era un beso, por lo que nunca pasó algo más. No me tocó ni un pelo, me trató como a una princesa. Leo se portó muy bien conmigo”, agregó Macarena.

Estas declaraciones generaron mucha controversia y, a pesar de la atención que recibieron, Messi nunca se pronunció al respecto. Siempre ha priorizado el respeto hacia su esposa, aprovechando cada ocasión para elogiarla y expresarle su amor.