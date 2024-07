James y la incómoda pregunta que generó polémica en redes: “Es el colmo”

James Rodríguez ha brillado con luz propia en la Copa América 2024, consolidándose como figura clave en la selección colombiana. Su actuación ha sido trascendental, marcando un gol e imponiendo cinco asistencias que lo han convertido en el jugador más efectivo del torneo.

El “10″ ha demostrado su calidad y liderazgo, siendo fundamental en el juego ofensivo de la tricolor. Su visión de juego, pases precisos y capacidad para generar ocasiones han sido claves en el camino de Colombia hacia las semifinales.

James Rodríguez hoy: ¿Qué pasó con el periodista en la Copa América?

Teniendo en cuenta que James se ha convertido en la gran figura de Colombia en la Copa América 2024, demostrando que sigue siendo un jugador de talla mundial, todos los periodistas y analistas del fútbol han querido analizar su juego y por supuesto entrevistarlo.

Su talento y liderazgo son fundamentales para las aspiraciones de la tricolor de levantar el título continental y aunque la ‘tricolor’ esté a unos partidos de conocer si se la llevará o no, hoy varios hinchas y seguidores están atentos a cada paso que de la Selección en esta copa.

Si bien la mayoría de entrevistas que han surgido durante la Copa América, han elevado la expectativa de lo hinchas, hubo una que se conoció recientemente que produjo lo contrario.

En la tarde de este 9 de julio se conoció una entrevista que James concedió al periodista deportivo Jaime Dinas, en la que se notó incómodo y confundido con las preguntas con las que inició.

“¿Genio, tú duermes con la lamparita?”, pregunta el periodista, a lo que James responde con humor “yo lo que intento es ayudar a mis compañeros para que puedan hacer las cosas bien”.

Después, lo cuestionó “¿a qué hora frotas la lámpara?”, comentario que James respondió intentando zafarse de ello “cuando se puede”.

Pero el periodista insistió preguntándole si traía la “lamparita” al estadio. “Siempre. Como yo te dije, intento ayudar a mis compañeros para que jueguen bien y bueno, estoy pasando por un buen momento también”, respondió James.

Aunque el 10 de la Selección se tomó las preguntas con humor y no con mayor importancia, los usuarios en redes sociales se mostraron tan molestos, que provocaron varias respuestas del periodista, quien confrontó a varios con fuertes respuestas a través de su cuenta de Twitter y agradeció a otros por sus buenas opiniones.

“Es el colmo”; “Son opiniones y siempre las voy a respetar, pero lo que sí les dejo en claro es que es mi estilo y perfil, lo que me identifica”; “Gracias por tanto, valoro tu aporte y me divierto con aquellos que no tienen idea y creen que tienen la propiedad para opinar”; “No me preocupa, ni molestan insultos, sorprende ver tanta gente “enferma mentalmente” por mis escritos”; “Gracias por el comentario”, fueron algunos comentarios.