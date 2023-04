Cristiano Ronaldo y Georgina: Esto confesó la argentina ante rumor de separación

El futbolista Cristiano Ronaldo y la empresaria Georgina Rodríguez anunciaron a finales de octubre del 2021 que estaban esperando gemelos, con una imagen de los ultrasonidos de los bebés, mostrando su felicidad al mundo entero, con ellos la familia sería de 6.

Sin embargo, pasados los meses, al momento del nacimiento esa alegría se convirtió en tristeza con la lamentable noticia de que uno de los niños perdió la vida. Este sin duda fue uno de los momentos más fuertes de la pareja, pues tuvieron que enfrentar este profundo dolor en familia y en compañía de sus otros hijos.

¿Qué está pasando con Georgina Rodríguez?

Georgina Rodríguez se ha dado a conocer no solo por ser esposa de Cristiano, sino por su famosos reality en Netflix en el que muestra más de su vida personal y cómo se relaciona con sus hijos y amigos más cercanos.

A raíz de todo lo que se conoció sobre sus vida, sus viajes y los lujos a los Georgina tiene acceso, ahora la prensa de Portugal ha dicho que la pareja estarían atravesando una crisis de pareja.

Según el programa de la televisión lusa Noite das Estrelas, un psicólogo invitado para analizar la actualidad la pareja desde su llegada a Medio Oriente, las cosas no estarían bien.

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia”, señaló Quintino Aries en la cadena local CMTV.

De otro lado, uno de los periodistas que hace parte del segmento televisivo dio detalles de la razón por la que CR7 no estaría cómo y feliz con su actual relación. “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, dijo Nascimento.

Sin embargo, fue la misma empresaria la que aclaró el rumor y aseguró que todo lo que se estaba diciendo de ellos y la supuesta crisis no es cierto.

A través de las historias en Instagram, la creadora de contenido subió una fotografía del cielo, en la que se destacaba la luna y la acompañó con una canción de Romeo Santos de fondo.

“El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”, fue la parte de la canción que ella decidió destacar.

Sin decir más ni publicar algo adicional Georgina dio una respuesta sencilla y es que lo que se dice de ella y el jugador son solo rumores a los que no quiere, ni le interesa hacerles caso.

