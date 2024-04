Así se veían los hijos de Cristina Hurtado y Josse Narváez de niños. ¡Qué cambio!

Cristina Hurtado, una de las presentadoras más destacadas de la televisión colombiana, ha descrestado a muchas personas con su belleza. Como es habitual, ella sorprende a sus seguidores en las redes sociales con sus publicaciones; sin embargo, en una de sus fotografías más recientes, enterneció a todos.

La presentadora de La Casa de los Famosos cuenta con casi 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Es en esta plataforma suele compartir algunas fotografías de sus proyectos, sesiones de modelaje, entrenamientos y momentos personales, pero destaca especialmente por las imágenes de su familia, de la cual se siente muy orgullosa.

Cristina conoció a su esposo, Josse Narváez, hace 20 años en el reality Protagonistas de Novela (ahora Protagonistas de Nuestra Tele) y a pesar de algunas dificultades, siguen juntos hasta el día de hoy. Con el pasar de los años se han convertido en una de las parejas favoritas de los colombianos y ya cuebtan con tres hijos: Daniel, Juan José y Mateo.

Así se veían los hijos de Cristina Hurtado y Josse Narváez cuando eran niños

La presentadora compartió en sus redes sociales dos fotografías en las que aparece junto a sus dos hijos cuando aún eran niños. Lo que destaca en la imagen es la naturalidad con la que Cristina Hurtado posa, debido a que optó por no usar maquillaje, lo que revela lo joven que era en ese momento.

Cristina comentó junto a las imágenes: “Amor infinito, verdadero y puro! ¡Crecen muy rápido! Amores de mi vida @danielnarvaez22 @juanjonarvaezh Cuántos años creen que tenía en esta época?”.

Esto, como era de esperar, hizo que muchos de sus seguidores reaccionaran a la imagen: “¿Por qué Cristina Hurtado no envejece?”; “Sin una gota de maquillaje, la mujer más hermosa al natural que he visto en mi vida. 🌹❤️”; “La mujer más hermosa de Colombia 😍”; “Los hijos crecen 😍 y ella igual 😍😮”; “Hermosos mi Cris, te veo y es como si el tiempo no pasara, sigues igual o más hermosa siempre. ❤️❤️”; “La mamá más hermosa con los hijos más espectaculares🙌❤️”.

En la actualidad Daniel tiene 24 años y es piloto profesional, mientras que Juan José, a sus 18 años, es un nadador profesional.