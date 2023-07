Cristina Hurtado deslumbró en redes con una foto de su cuerpo escultural

Maria Cristina Hurtado es una de las mujeres más queridas de Colombia. La modelo y presentadora es famosa por haber hecho parte de diversas producciones como Entretenimiento RCN, El Lavadero, Gurreros, entre otros.

El talento de Cristina la ha hecho acumular una gran cantidad de seguidores que todos los días se preguntan por lo que viene en su carrera profesional y además, un poco de cómo vive su vida personal al lado de su esposo Josse Narváez.

Recientemente, la presentadora se ha hecho viral al mostrar en sus redes sociales la gran figura que posee después de haber tenido tres hijos. Acá te mostramos las imágenes si aún no la has visto.

La gran figura de Cristina Hurtado

A través de su cuenta oficial de Instagram es posible ver una fotografía que publicó en la que se le ve luciendo una especie de traje en la que su cuerpo se destaca por la gran figura que posee, aún, después de haber tenido tres hijos.

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram @crisshurtado

Lo que lleva puesto es una especie de vestido de baño o bodi con aberturas en varias partes del cuerpo. Para darle un poco más de sensualidad, lleva unas botas negras que le llegan hasta la rodilla y con un tacón realmente alto.

Para destacar su cuerpo, el peinado por el que optó es una coleta con unos pequeños mechones que salen en la parte de su frente.

El sexy post de Cristina ya posee más de 56 mil ‘me gusta’ y más de 800 comentarios entre los que se puede leer: “Faltan palabras al diccionario para describir tu belleza”, “Eres una obra de arte poética”, y “La más linda de este país sin duda es cris”.

Asimismo, sus fanáticos continuaron mandándole halagos: “Ella es bellísima”, “Que espectáculo de mujer”, “Mi traga de toda la vida”, “Tu si eres muy bonita”, “La más linda y completa de. Colombia”, y “Esta mujer está muy preciosa”.

Cristina Hurtado responde a quienes critican su cuerpo

Actualmente, Cristina tiene tres hijos, sin embargo, con tras la llegada del último y con un poco de esfuerzo ha logrado recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo. Por ello, ha publicado algunas fotos en redes sociales en las que se le ve en ropa interior promocionando su propia marca.

Por lo anterior, ha recibido varias críticas de internautas que le preguntan si no le da pena subir este tipo de contenido teniendo una gran familia.

A los comentarios, en una entrevista con el programa Lo sé todo, la presentadora contestó a los usuarios que dejas este tipo de mensajes para poner fin a la situación.

“Yo no me había dado cuenta de eso hasta que miré redes un día después y veo las noticias. Ustedes no saben el proceso y todo lo que uno tiene que pasar después de tener el tercer hijo, después de que se estira por tercera vez este cuerpo, hormonas, estrías, para poder lograr estar en forma”, comenzó diciendo.

“No sufran que porque subo una foto en vestido de baño o en ropa interior de mi marca, por mis tres hijos y por mi esposo, ¿por qué sufren por eso?, si ellos están felices y orgullosos y les encanta ver bella a su mamá y no estoy haciendo nada malo”, concluyó Cristina.