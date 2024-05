Cristina Hurtado estalló sobre situación real con Carla Giraldo: “Como ignoras”

Los rumores de una tensa relación entre las presentadoras colombianas Cristina Hurtado y Carla Giraldo han tomado fuerza en las redes sociales tras su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’.

Te puede interesar: Salvador, hijo de Carolina Cruz, sorprendió en redes con su físico: “Parece otro”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Algunos espectadores han notado una aparente falta de química entre ambas, incluso momentos incómodos al aire.

La casa de los famosos: Cristina Hurtado responde a críticas sobre Carla Giraldo

Sin embargo, tanto Hurtado como Giraldo han negado cualquier tipo de rivalidad, asegurando que su relación es cordial y profesional.

A pesar de sus declaraciones, los rumores persisten, alimentando la especulación sobre una posible apatía entre las presentadoras.

Cristina Hurtado, la reconocida presentadora, se ha visto envuelta en una ola de críticas en redes sociales por su papel en ‘La casa de los famosos’. Algunos usuarios la acusan de no haber hecho lo suficiente para ayudar a su compañera, la actriz Carla Giraldo, como presentadora, ya que esta es su primera vez haciendo esa labor.

Las críticas se intensificaron luego de que en redes, la actriz hiciera una publicación sobre la humildad y la generosidad, dándole un poco de fuerza a las críticas de los usuarios de redes, quienes aseguran que la presentadora no ha estado pendiente de ella.

“La humildad y la generosidad son consideradas virtudes imprescindibles de un gran líder. Un líder humilde reconoce que no tiene todas las respuestas y está dispuesto a aprender constantemente. Un líder generoso comparte abiertamente su conocimiento y experiencia con su equipo. Respetar la diferencia. No imponer. Aprender de los errores y asunción de los mismos. Que los Morados y los golpes no te detengan. Las cicatrices son Vida”, fueron las palabras de Giraldo.

Ante ello, los usuarios en redes sociales, han expresado su descontento con la supuesta actitud de Hurtado, calificándola de “pedante”, “cuadriculada” e incluso de “poco generosa”.

Teniendo presente esa cantidad de críticas, la presentadora explotó y respondió a una de las seguidoras que la criticaron fuertemente.

En redes, la seguidora le escribió: “No pierda la generosidad y apoye a Carla. Usted también un día empezó”, a lo que ella respondió sin tapujos.

“Ay mujer! Si supieras… ! Tranqui, como ignoras te atreves! Lo entiendo! Y como tú, muchos y muchas por aquí, por las redes, donde no hay rostro y bombardean sin piedad todo el tiempo sin conocer la realidad!”, fue la respuesta de Cristina a las palabras de la seguidora.

Si bien, ambas han dicho que lo que sucede realmente tras bambalinas es una relación normal y cordial, son los mismos televidentes y seguidores, los que le han dado fuerza al rumor de una supuesta mala relación, que realmente no existe.