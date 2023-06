“No sufran”: Cristina Hurtado respondió a quienes las critican en redes sociales

Maria Cristina Hurtado es una de las mujeres más queridas de Colombia. La modelo y presentadora es famosa por haber hecho parte de diversas producciones como Entretenimiento RCN, El Lavadero, Gurreros, entre otros.

El talento de Cristina la ha hecho acumular una gran cantidad de seguidores que todos los días se preguntan por lo que viene en su carrera profesional y además, un poco de cómo vive su vida personal al lado de su esposo Josse Narváez.

Sin embargo, los comentarios de aquellos que la siguen no siempre son positivos, pues, muchos de ellos llegan a las redes con el fin de criticar sus acciones o su cuerpo. Ante esta situación, Hurtado no guardó más silencio y contestó.

Cristina Hurtado ha sido blanco de muchas críticas en redes sociales. Fotografía por: instagram Criss Hurtado

Cristina Hurtado responde a quienes critican su cuerpo

Actualmente, Cristina tiene tres hijos, sin embargo, con tras la llegada del último y con un poco de esfuerzo ha logrado recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo. Por ello, ha publicado algunas fotos en redes sociales en las que se le ve en ropa interior promocionando su propia marca.

Por lo anterior, ha recibido varias críticas de internautas que le preguntan si no le da pena subir este tipo de contenido teniendo una gran familia.

A los comentarios, en una entrevista con el programa Lo sé todo, la presentadora contestó a los usuarios que dejas este tipo de mensajes para poner fin a la situación.

“Yo no me había dado cuenta de eso hasta que miré redes un día después y veo las noticias. Ustedes no saben el proceso y todo lo que uno tiene que pasar después de tener el tercer hijo, después de que se estira por tercera vez este cuerpo, hormonas, estrías, para poder lograr estar en forma”, comenzó diciendo.

“No sufran que porque subo una foto en vestido de baño o en ropa interior de mi marca, por mis tres hijos y por mi esposo, ¿por qué sufren por eso?, si ellos están felices y orgullosos y les encanta ver bella a su mamá y no estoy haciendo nada malo”, concluyó Cristina.

Josse Narváez habla del sueldo que gana en su nuevo trabajo

El actor y presentador hace parte de Hombres a la plancha, una obra de teatro musical que muestra un recorrido por canciones desde los ochentas hasta los 2000.

En una reciente entrevista con la cadena radial Bésame el cantante dijo que estaba feliz por ser parte de este proyecto que nunca pensó en las condiciones laborales a las que podría enfrentarse, entre ellas, el salario.

“Decir que no a las otras dos cosas… pues tú piensas en el dinero, piensas en la estabilidad, piensas en los hijos, en la familia, pero es que siempre puse eso primero”, dijo el actor.

“Yo ni pregunté: ‘¿Y pagan?’… No me importaba. Normalmente uno los contratos los evalúa, los mira, los revisa, cuánto hay, qué conveniencia… yo aquí no pregunté por nada, yo voy a cantar. Bueno, entre otras cosas, sí pagaban y muy bien”, añadió.