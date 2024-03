Cristina Hurtado rompió silencio sobre ‘divorcio’ de Nataly Umaña y Alejo Estrada

Nataly Umaña fue tendencia el pasado lunes, luego de que su aún esposo Alejandro Estrada, ingresara a ´La casa de los famosos’ en la noche del 10 de marzo, y decidiera ponerle un aparente fin a su relación.

Visiblemente afectados, al encuentro entre la actriz y Alejandro Estrada en pleno programa en vivo, sigue generando cientos de reacciones, entre ellas una que nadie esperaba.

¿Qué dijo Cristina Hurtado sobre Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Las palabras de Estrada a Nataly y la reacción que ella ha demostrado en estos días, continúan siendo el foco de las redes sociales y de los medios, pues algunos dicen que ambos siguen en shock después de ese encuentro y de todo lo que se ha dicho.

Una de las personas que pocos esperaban que dijera algo, es Cristina Hurtado, pues si bien ella es la presentadora de ‘La casa de los famosos’, varios televidentes pensaron que no podía referirse al tema.

Sin embargo, este miércoles sorprendió refiriéndose al tema y dejando su posición muy clara sobre esta bochornosa situación.

De acuerdo con lo que se pudo ver, Cristina Hurtado dialogó con ‘Carmelo’, un personaje interpretado por Emmanuel Restrepo, con quien se sinceró, afirmando que todo era muy duro en este contexto.

Nataly Umaña reacciona a palabras dichas por Alejandro Estrada. Montaje Cromos. Fotografía por: Montaje Cromos

“Capítulo de muchas emociones, ¿Cómo vivió eso usted acá presentando?”, preguntó el actor, a lo que la presentadora dijo: “Pero qué es ‘eso’, pasaron muchas cosas, como lo de Alejandro”.

Cristina mencionó que todo era muy particular y extraño, ya que esta ruptura afectaba, a los dos actores, tanto a Alejandro, como a Nataly. “Me parece muy duro, realmente es una situación muy compleja, no solamente para Alejandro, sino también para Nataly”, mencionó.

La conductora de ‘La casa de los famosos’ señaló que sabía muy bien cómo era llevar esos problemas de pareja y sobre todo de un matrimonio a la televisión en vivo, pues muchas personas son tajantes con sus opiniones y posturas entre otras cosas.

“Lo que pasa es que miren, las relaciones son privadas y hay cosas que tienen las parejas que uno nunca va a entender y nunca va a saber, la procesión se lleva por dentro y es algo que ellos ya venían sintiendo como ya lo ha manifestado Nataly, pero al final no sabemos cómo era su relación, cómo lo vivían, cómo se trataban, qué estaba pasando”, agregó.