¿Cristina Hurtado se arrepiente de estar en ‘La casa de los famosos’ con Carla?

Cristina Hurtado Álvarez, es una reconocida modelo, presentadora y empresaria colombiana que ha cautivado al público con su belleza, talento y carisma durante más de dos décadas.

Su trayectoria profesional abarca una amplia gama de ámbitos, consolidándola como una figura ícono del entretenimiento en su país natal.

¿Qué dijo Cristina Hurtado sobre ‘La casa de los famosos’?

Su rol en “La Casa de los Famosos” va más allá de la simple conducción. Hurtado se ha convertido en una pequeña consejera -cuando puede y están en vivo- para los participantes, brindándoles apoyo emocional y escuchándolos con atención.

Su calidez y profesionalismo han logrado crear un ambiente ameno y confiable, donde tanto los televidentes como sus compañeros de trabajo se sienten cómodos para expresarse y compartir todos los días.

Sin embargo, con las peleas y los escándalos que han ocurrido en ‘La casa de los famosos’, Hurtado se ha visto un poco envuelta en los comentarios del público, quienes siempre le piden su opinión sobre los bandos y en ambiente pesado en la casa.

Recientemente la paisa fue cuestionada sobre si le gustaba estar en el programa o si se arrepentía de haber aceptado ser una de las conductoras del show.

En conversación con la periodista Viena Ruiz, Cristina Hurtado no se guardó nada y habló aseguró que no precisamente se arrepentía, pero sí habían cosas a las que ya se había desacostumbrado.

En un momento Viena Ruiz le pregunta: “¿Alguna vez desde que empezó esto que te hayas arrepentido de hacer esto?”

A lo que Cristina Hurtado responde: “No, no es que me haya arrepentido, es que el tema del horario es wow, yo nunca había estado en un proyecto que me tocara de domingo a domingo y esto de verdad que es duro”, destacando que a veces le gustaría un día de ocio y no lo puede hacer porque tiene que salir en vivo.

“Pero que un día yo diga ‘me quiero ir, no puedo más’ no, no ha pasado”, señaló. Sobre su relación con Carla Giraldo, fue muy franca al decir que no eran las mejores amigas, ni almorzaban juntas, pero llevaban una relación profesional y tranquila.

“Nosotras ni siquiera nos vemos durante el día, ni siquiera cuando llegamos a arreglarnos, nosotras nos encontramos en el estudio y cuando nos vemos allá, ella esta en su parte y yo al otro lado y cada una concentrada en el libreto y si de vez en cuando nos tenemos que preguntar algo, lo hacemos”.

Dijo también que “la relación de Carla y yo es normal, como debe ser una relación laboral. No somos las mejores amigas, no salimos a almorzar, o sea eso no pasa pero normal, laboralmente normal, tranquila”.