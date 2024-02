¿Cristina Hurtado se va de ‘La casa de los famosos’?: Esta es la verdad

‘La casa de los famosos’ estrenó su primer eliminado, que no fue salvado por el público y al final fue Naren Daryanani, sin embargo, este miércoles se conocieron otras noticias.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Pipe de ‘Padres e Hijos’? Así se ve ahora el actor

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Hurtado sorprendió a su fanaticada en 2024 con una gran noticia, su tan esperado regreso a la televisión, un importante paso que da gracias al Canal RCN, el mismo que le dio la fama hace más de veinte años.

¿Cristina Hurtado se va de ‘La casa de los famosos’?

En esta oportunidad se trata de ‘La Casa de los Famosos’, un reality que conduce en compañía de Carla Giraldo.

Aunque Cristina Hurtado estuvo alejada un tiempo de la pantalla chica, la verdad es que siempre se ha mantenido muy activa en sus redes sociales, pues eventualmente se convirtieron, no solo en una manera de conectar con su audiencia, pero, naturalmente, una fuente importante de ingresos.

A pesar de que ambas tienen un buen carisma, varios usuarios en redes sociales aseguran que esta no sería la mejor dupla y que de hecho, algunas miradas en vivo y actitudes serían la prueba

Tanto es así se ha dicho que existe el rumor de que Cristina Hurtado habría renunciado a la conducción del programa por el mal ambiente con ‘la Lolita’.

No obstante y ante todos los rumores, el canal RCN desmintió el rumor e indicó: “Eso no es verdad, ella no ha renunciado”.

“Y de la relación de ellas, la verdad, yo nunca he visto nada más allá de una relación de formalidad laboral. Son compañeras de trabajo, como en todos los contextos. A veces uno tiene amigos, y a veces solo tiene compañeros de trabajo con los que comparte las cosas laborales y ya”, explicó una fuente de RCN a ‘Pulzo’.

Por otro lado, Hurtado se habría referido a este situación de manera indirecta por medio de una historia en su cuenta de Instagram donde menciona: “Sea lo que sea, amo, respeto y disfruto mi trabajo”.