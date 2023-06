Critican a Valentina Ferrer, novia de J Balvin, por su cuerpo: “come, por favor”

Aunque ni J Balvin ni su novia, la modelo argentina Valentina Ferrer les gusta mostrar su paternidad o su vida más cotidiana en redes, hay algunas cosas que para los seguidores no estarían del todo bien.

El reguetonero y la modelo argentina empezaron su relación desde 2018 y a partir de allí, han logrado llevar su vida amorosa y familiar de manera muy íntima.

¿Qué pasó con Valentina Ferrer?

Desde el 15 de abril de 2021, la pareja anunció que esperaban su primer hijo protagonizando la portada de Vogue México. Allí se podía ver a Valentina con su pancita y al cantante abrazándola y poniendo sus manos en el vientre.

Ahora Río, nombre que la pareja decidió ponerle a su bebé, ya tiene 2 años y si bien su nacimiento fue muy normal y todo salió bien, los seguidores de la modelo se han percatado en los últimos meses del cambio de la modelo en su figura.

A través de sus redes sociales, la modelo realiza publicaciones de las campañas en las que participa y algunos viajes en los que ha logrado estar con su hijo.

Un punto en el que varios fanáticos se han fijado es en la delgadez de la argentina, pues si bien es modelo, es habitual que a cualquier mujer después de un parto, los músculos se demoren para regresar a su lugar, sin embargo, ella desde un inicio se ha visto casi igual que antes de la llegada de Río.

Sin embargo, ahora pareciera que estuviera perdiendo kilos y pesara mucho menos. “Come por favor”; “Te ves demasiado delgada”; “Su delgadez no es normal, una modelo q sólo exhibe huesos no es algo agradable de ver”; “Yo no entiendo cómo después de un bebé logran estar así de delgadas y de bien”; “Lo que veo en las fotos son los huesos más marcados, no sé qué pasa con ella”; “Entiendo que se cuiden la figura pero no se lleven al extremo por favor”.

Valentina por su parte es una modelo que fue Miss Argentina y representó a su país en Miss Universo hace seis años.

Actualmente desarrolla su carrera entre Argentina, México, Miami y Brasil en donde ha participado en distintos desfiles como Funkshion Fashion Week, Mercedes Benz Fashion Week y Miami Fashion Week. También debutó como actriz en la serie Betty in NY , basada en la reconocida novela colombiana Betty la fea.

