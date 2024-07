¿Cuánto gana Taliana Vargas como primera dama de Cali? La respuesta sorprendió

Taliana Vargas ha sido tendencia en los últimos meses luego de que su esposo Alejandro Éder fue nombrado como alcalde de Cali. Con esta posesión, Vargas pasó a ser la primera dama de la capital del Valle del Cauca, así como gestora social de la ciudad.

Por esto, no es raro que la ex Señorita Colombia 2007 esté en medio de la polémica, pues son varias las personas que ya se han cuestionado si ella recibe o no un pago como primera dama de Cali, teniendo en cuenta la preocupación de los ciudadanos por el uso que se le da a los recursos públicos de la ‘Sucursal del Cielo’.

¿Cuánto gana Taliana Vargas como primera dama de Cali?

Para evitar malentendidos, Taliana decidió poner la cara y desmentir cualquier rumor o verdad a medias que se haya propagado en la ciudad. Aprovechando su presencia en redes sociales, la también presentadora y modelo subió un video en el que responde 20 preguntas sobre ella y su familia, incluyendo los cuestionamientos sobre sus gastos como primera dama y gestora social de Cali.

En resumen, explicó que su presencia en los servicios sociales no tiene valor alguno. Es decir, no percibe un sueldo por su trabajo como gestora social y aseguró que todo lo que hace tiene como propósito ayudar a Éder y a la ciudad.

“No tengo salario. Esto lo hago de corazón. Lo hago por apoyar a mi esposo y realmente porque amo el servicio social”, explicó Vargas.

En cuanto a la pregunta de si los viajes que ha realizado últimamente se hacen con dinero de los impuestos o no, Taliana respondió que sí, no sin antes precisar que estos son viajes de “negocios”, cuyo propósito es buscar cooperación internacional para hacer que ese dinero no sea un gasto sino una inversión para Cali.

“Porque no es suficiente. Alejandro en estos 4 meses que llevamos ha recaudado 1,5 millones de dólares y todavía falta más plata por entrar”, añadió.

¿Hace cuánto se casaron Taliana Vargas y Alejandro Éder?

Entre las otras preguntas que decidió responder, Taliana indicó que ya son 9 años de matrimonio los que lleva con Alejandro Éder, y que han pasado 12 años desde que su relación inició.

Asimismo, mencionó que, aunque es difícil ser esposa de un alcalde, “al mismo tiempo da mucha satisfacción ayudar en el nivel que uno puede ayudar”.