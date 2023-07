¿Cuántos tatuajes tiene en la vida real Juliette Pardau de ‘Tía Alison’?

El martes 25 ‘Ana de Nadie’ llegó a su final, uno muy criticado por la audiencia, como reemplazo el Canal RCN presenta ‘Tía Alison’, protagonizada por Juliette Pardau, un rostro con el que los colombianos ya están familiarizados. La historia de esta nueva telenovela se enfoca en una mujer, cuya hermana fallece, entonces debe encargarse de sus sobrinos.

Uno de los detalles que más causó el personaje que la actriz interpreta es la gran cantidad de tatuajes que tiene, entonces muchos se preguntan si son de verdad, o sin son de mentira, ¿qué tan complejo es el proceso para dibujarlos?

Pues recientemente la venezolana dio una entrevista en ‘Buen Día, Colombia’ y contó más sobre este proyecto, por ejemplo, cómo llegó a obtener el protagónico: “Llegué a ‘Tía Alison’ por casting, obviamente. Dijeron: ‘¿Quién puede ser la que se llene de tatuajes y dure seis meses echándose algodoncito con desmaquillante?’ [risas]”.

Haciendo referencia al tema de los tatuajes, Juliette Pardau dejó muy claro que son temporales y que son realizados gracias a la magia del maquillaje, entonces los presentadores del matutino aprovecharon para preguntarle cómo es el proceso para quitarlos, a lo que ella respondió que al principio era muy demorado:

“Después encontramos un método muy chévere para arreglarlos, las chicas de maquillaje hacían un proceso de envejecimiento para que se vieran más reales y llega un punto en el que se cuartean. Ellas los quitaban con algodón y todos sus productos, superlindas”, explicó la intérprete.

Lo bueno es que más adelante Pardau encontró un método más eficaz para remover los tatuajes rápidamente, aunque la verdad es que era algo doloroso:

“Un día dije: ‘Nos estamos demorando mucho, cojamos esta cinta (de embalar) y ¡rah! (hace gesto de arrancar)’. Y salían, junto con las primeras capas de piel [risas]. Y poníamos el nuevo”, añadió.

Luego Juliette Pardau siguió comentando: “¿Por qué creen que vine así?… Tengo el bronceado de todos los tatuajes y sin vellitos”, dijo bromeando, pero dejando entrever que ese era el motivo por el que llevaba sus brazos cubiertos en ese momento. Asimismo, dijo que se demoraban “dos horas o dos horas y media” en quitar todo este maquillaje.

¿Cuántos tatuajes tiene Juliette Pardau en la vida real?

La verdad es que no hay mucho en común entre la actriz y el personaje, pues realmente ella solo ha grabado su piel en una ocasión: “Tengo uno en un pie y dice: ‘With you, always’ (siempre contigo). Me lo hice hace muchos años y se lo dediqué a mi papá”, confesó.

Entonces lo cierto es que la celebridad solo tiene un tatuaje y ni siquiera es visible a simple vista, sin embargo, su compromiso con el trabajo es tan grande que estuvo dispuesta a pasar horas maquillándose y desmaquillándose.