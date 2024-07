Culotauro se las cantó a Diana Ángel: “es mejor culpar a los demás”. ¿Se equivoca?

Durante el programa, varias relaciones La Casa de los Famosos, la pareja formada por la actriz Diana Ángel y el humorista Camilo Díaz, conocido como Culotauro, dio muchos titulares de noticia, sobre todo a raíz de su ruptura.

Lee en Cromos: Diana Ángel explotó contra RCN por reciente decisión: “Me quiero quejar”

En las últimas horas, Culotauro utilizó sus redes sociales para arremeter contra la cantante y actriz, recordada por su papel en Francisco, el matemático, así como contra la producción del reality. Cabe recordar que, dos meses después de finalizado el programa, Diana Ángel lanzó una canción titulada Irresponsable decisión, en la que aborda su ruptura con Camilo Díaz.

El tema también menciona a la exnovia del humorista. Culotauro no tardó en responder a través de sus plataformas digitales. Calificó la canción como “mentirosa” y acusó a Ángel de planear toda la relación junto con la producción del programa. Según él, esto habría sido un intento de proteger la “reputación” de la actriz. El comediante expresó: “La canción es buena; la rompe, pero desde que inicia hasta que termina es TODO MENTIRA, ¿Qué tiene que ver mi ex en este circo?”. Además, añadió: “Para mí es la manera en que Diana Ángel se lava las manos; es mejor culpar a alguien más, cuando tienes que cuidar ‘la reputación’. Si ella quiere culparme por no acceder a lo que el canal y ella querían jajaja ...Entonces es mi culpa. Que siga haciendo canciones y hablando mierda”.

Hasta el momento, Diana Ángel no ha respondido a las acusaciones de Culotauro, y la situación ha generado un amplio debate en redes sociales entre los seguidores de ambos artistas.

La casa de los famosos: del amor al odio

La Casa de los Famosos se ha destacado como uno de los más controvertidos. Las celebridades que participaron protagonizaron varios escándalos, ya que dentro de la casa surgieron relaciones sentimentales que, al final, no prosperaron. Nataly Umaña, por su romance con Miguel Melfi, terminó perdiendo su matrimonio con Alejandro Estrada.

Por otro lado, Diana Ángel también se vio envuelta sentimentalmente con Culotauro; sin embargo, el comediante la rechazó en los últimos días del programa. Incluso después de salir, la actriz intentó retomar la relación, pero él se negó.

La dinámica entre Diana y Culotauro ha generado diversas reacciones, la mayoría criticando la actitud “déspota” del comediante. Parte del tema reza así: “yo te perdono, ya no hay más para decirte, aunque debajo de la falda de tu ex tú te escondiste. Me dejaste allá, tirada, triste y abandonada. Yo creyendo la mentira de que así tú me cuidarías. Que alejándote de mí era lo mejor para este juego y nunca me hablaste de ella, nunca tuviste los huevos”.

¿Qué dijo Culotauro sobre su relación con Diana Ángel?

Recientemente, un seguidor e preguntó a Culotauro lo siguiente: “Sabrás que eres una mi#$% por haberte metido con la linda Diana Ángel”. El humorista respondió con firmeza que todo fue una estrategia de la actriz y el canal RCN y que, supuestamente, él no quiso llevar a cabo esa idea.

También hiz énfasis en que Ángel quiso culparlo de lo que ocurrió. “Para mí es la manera en que Diana Ángel se lava las manos; es mejor culpar a alguien más, cuando tienes que cuidar ‘la reputación’. Si ella quiere culparme por no acceder a lo que el canal y ella querían jajaja Entonces es mi culpa. Que siga siendo canciones y hablando mie#$%”.

Algunos usuarios le manifestaron su inconformidad por la forma en que se refiere a Diana Ángel. ¿Estás de acuerdo con ellos?

*Contenido generado por la IA, con supervisión humana.