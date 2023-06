Daniel Arenas confirmó con contundente gesto que terminó con Daniela Álvarez

Por meses se ha mantenido el rumor de que Daniela Álvarez y Daniel Arenas terminaron su relación, todo comenzó porque ellos eran una de las parejas más visibles en redes sociales y de un día para otro dejaron de aparecer juntos públicamente, desde entonces sus seguidores se han preguntado si tanta dicha llegó a su fin.

Hace un par de meses, en una entrevista a la presentadora de televisión le preguntaron si seguía con el actor, sin muchos preámbulos y muy directamente ella contestó: “Sí, claro”. Pero recientemente, el 24 de mayo, cumplió años y él no estuvo presente en la celebración, de hecho, fue visto ese mismo día compartiendo en una cena con sus compañeros de trabajo, lo que avivó el chisme de que las cosas no andan bien entre ellos.

Ahora la situación llega a otro punto por lo que dejó entrever Daniel Arenas, algo que muchos tomaron como una respuesta. Resulta que durante una nueva emisión de ‘Hoy Día’, programa del que él es uno de los presentadores, hizo un gesto que abrió debate sobre su actual estado romántico.

Daniel Arenas afirma que “no tiene pareja”

Como ya mencionamos, el momento ocurrió durante el matutino de Telemundo cuando uno de los invitados se expresó de tal manera que dejó en evidencia al bumangués en televisión en vivo.

Para ser más exactos, el sujeto dijo: “Levante la mano quien tiene pareja”, muchos de los presentes en el set lo hicieron, incluyendo a Frederik Oldenburg, nuevo novio de Carmen Villalobos, pero Daniel Arenas no lo hizo, lo que quedó como una clara señal de que ya no es la pareja de Daniela Álvarez.

Esta escena fue compartida en video en las redes sociales del magazín, el post tiene más de 2 mil likes hasta el momento e incluye varios comentarios llamativos por parte de los internautas, por ejemplo:

“Daniel ya no tiene pareja”, “Lo único bueno de esa parla es que ya definitivamente Daniela ya no está con Daniel”, “Daniel se separó de Daniela, ella celebró su cumple sin él”, “¿Se terminó el gran amor de Daniel?”, “¡Por fin ya sabemos que Daniel Arenas no tiene pareja!” y muchos más.