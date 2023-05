Daniel Arenas: El procedimiento estético al que se sometió y dio de qué hablar

El pasado 30 de marzo Daniel Arenas cumplió 44 años y por supuesto que se lo pasó muy bien. Así se vio en la emisión de ‘Hoy Día’, programa en el que él es uno de los presentadores. El matutino de Telemundo se encargó de homenajearlo y hacerlo sentir especial en esta ocasión.

Te puede interesar: ¿No ha empezado MasterChef Celebrity y ya se conocen finalistas? Esto se supo

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Además de estar haciendo un muy buen trabajo como conductor del programa y de robarse muchos suspiros de los televidentes, Arenas no deja de lado su carrera como actor.

Daniel Arenas y su cambio estético

Su paso por la pantalla chica, ha significado un gran escalón en su carrera, pues ha sido parte de producciones como ‘Los Reyes’, ‘Corazón Indomable’, ‘Teresa’, entre otras, en las que no dejó duda de su talento para actuar.

Gracias a esta gran carrera y a su nueva faceta como presentador, el colombiano siempre se ha enfocado mucho en su físico y en cómo luce ante las cámaras, pues gran parte de su trabajo depende de su apariencia.

Aunque en sus redes sociales muestra parte de su vida, no muestra mucho de los entrenamientos que realiza o de las rutinas a las que se somete para lucir siempre fresco.

Sin embargo, fue a través de Instagram que el actor decidió hablar de un procedimiento estético que lo tiene muy contento y que de hecho le recomendó a otros hombres hacerse, pues en él tuvo muy buenos resultados.

Se trata de una técnica de Israel, el cual es un drenaje linfático de la cara.

“También incluye el cuello, la cara y el pelito. Es muy rico, se los recomiendo mucho, hasta ahora estoy comenzando porque más adelante estaré con la cara aún más de tomate, pero bueno, nada, es para que los hombres también se animen a hacerse estas cosas, que es consentirnos”, dijo.

Después de ello, su rostro lucía muy bien, pues uno de los miedos a la hora de realizarse algo en la cara son las inflamaciones o las reacciones alérgicas, pero estas no tuvieron lugar para Daniel.

Te puede interesar: “Vive pegado al celular”: Captan a Piqué con sus hijos en Miami, recibió críticas

Tras haberse sometido al procedimiento linfático, el presentador aseguro sentirse muy bien, pues ahora tiene jornadas de trabajo muy demandantes en las que los cuidados con su piel y físico deben ser muy precisas en su tiempo libre.

A su publicación también le añadió un pequeño antes y después, asegurando que se veía más vital: “De 15 quedé, de 15 quedé y lo que no saben es que al final me pusieron el producto estrella, que es lo que se ponen las Kardashian, me ardió un poquito”, dijo.