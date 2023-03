Daniel Arenas y Daniela Álvarez: El gesto que confirmaría el fin de su relación

Sin lugar a dudas Daniel Arenas y Daniela Álvarez sorprendieron a todos sus seguidores al anunciar su relación y asegurar que lo feliz que eran.

De hecho, las redes sociales se volvieron un tipo de ventana para que los cibernautas se enteraran más de su relación y de cómo iban sus proyectos en pareja.

Daniel Arenas y Daniela Álvarez: ¿Qué pasó con su relación?

Después de la polémica que causó el beso de Daniel Arenas con Adamari López en el matutino de Telemundo, llamado Hoy día, los rumores sobre una posible discusión de la pareja se hicieron fuertes.

El primero en hablar sobre una supuesta ruptura fue Ariel Osorio, presentador del programa ‘Lo sé todo’, quien señaló que la pareja habría terminado: “Imagínese que Daniela seguiría muy, pero muy molesta, y que muchas veces no le contesta ni siquiera las llamadas. […] Los expertos y allegados se animan a incluso enunciar que definitivamente la pareja le hubiese puesto punto final a una de las relaciones más lindas”.

Sin embargo, después de una entrevista realizada por el programa a Arenas, el presentador habría aclarado los rumores al decir que estaba enamorado.

Ante la pregunta sobre quién era el amor de su vida, el actor empezó hablando de sus padre y después destacó que: “Pienso que otro amor de la vida es la pareja, en este momento mi pareja actual es a quien amo, a quien quiero, a quien apoyo y a quien considero mi compañera de vida”, aseguró sin decir el nombre de su novia actual.

Sin embargo, en un video publicado recientemente por el actor, los rumores de su ruptura se habrían avivado mucho más, pues además de aparecer sus padres y escribir unas palabras muy lindas a su familia y al amor, varios seguidores señalaron que ya no mencionaba a Daniela.

“Hace una semana tuve la bendición y el privilegio de vivir este momento que hoy les quiero compartir (aunque es íntimo familiar y privado, sentí la importancia y tomé la decisión de compartirlo, pues si algo me ha querido decir la vida últimamente es que venimos a servir y a dar a los demás aquello con lo que Dios privilegiadamente nos premió)”, empezó diciendo el actor y presentador.

Después señaló que “familia no es perfecta, amigos, ni nunca lo será, yo tampoco soy perfecto ni pretendo serlo; al contrario, me equivoco, y mucho, y todavía me falta bastante por aprender, crecer, desaprender, mejorar, superar, etc. Es mi lucha constante”.

Con este texto, varios seguidores aseguraron que podría ser referenciado a su relación con Daniela y la posible ruptura de la relación.

“Desde que está con Telemundo ya ni nombra a Daniela, qué pesar que nombre a Dios en sus logros y se haya olvidado de quien se suponía era su amor 🙄”; “Hermoso, ojalá te valoraran siempre porque hombres como tú ya no hay”; “¡Hermosos! ¡Dios los bendiga!”, fueron algunos comentarios que resaltaron en la publicación.