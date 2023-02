¿Daniel Arenas y Daniela Álvarez terminaron? Las pruebas de la supuesta ruptura

La exreina y presentadora Daniela Álvarez ha estado en varias ocasiones en los titulares de los medios y todo gracias a su impresionante fuerza para continuar con su vida, después de que una de sus piernas hubiera sido amputada.

Beso Daniel Arenas y Adamari López: ¿Detonante de una aparente ruptura?

Cerrando el mes de enero, se conoció que el actor Daniel Arenas llegaría a la conducción del programa matutino Hoy Día de Telemundo, en el que se estrenó no solo con palabras de agradecimiento sino con un polémico beso.

Daniel Arenas recibió múltiples críticas por besar en el programa Hoy día a otra mujer que no era su novia Daniela Álvarez. Adamari López, presentadora de Telemundo, respondió. Fotografía por: Cortesía Telemundo

Después de su discurso de bienvenida en un momento del matutino de Telemundo, llamado Hoy día, tanto Adamari como Daniel quisieron hacer una demostración de “cómo se daban los besos en televisión”, pero la reacción del público no fue la mejor.

Aunque el beso fue inocente, casi una semana después del sucedo, Arenas habló del tema a través de un en vivo en Instagram, pues recibió varios mensajes negativos en redes.

Después de la polémica, Ariel Osorio, presentador del programa ‘Lo sé todo’ señaló que la pareja terminó: “Imagínese que Daniela seguiría muy, pero muy molesta, y que muchas veces no le contesta ni siquiera las llamadas. […] Los expertos y allegados se animan a incluso enunciar que definitivamente la pareja le hubiese puesto punto final a una de las relaciones más lindas”.

De acuerdo con el medio, la fuente que habría dado la información es “fidedigna” y agregó que la exreina sí planeó un viaje pero no estuvo relacionado con Estados Unidos, sino con el Carnaval de Barraquilla, en cual ya hizo presencia.

De otro lado, las pruebas que señalan otros medios nacionales sobre su ruptura hace referencia a las últimas publicaciones de la modelo, pues en ninguna de ellas aparece Daniel.

Incluso, en el último video dedicado al “amor bonito”, con motivo de la celebración de San Valentín, no mencionó al ahora conductor sino a uno de sus familiares.

“Llega San Valentín y lo celebro con alguien muy especial para mí, con un #AmorBonito! Sandy es mi mejor amiga en quién puedo confiar, divertirme y ser yo misma, por eso se merece lo mejor en este San Valentín”, escribió Daniela Álvarez al hacer la publicación.

El presentador de ‘Lo sé todo’ también dio a entender que los dos se estarían dando un “tiempito”, pues el beso con Adamari sí logró molestar un poco a Álvarez.

Cabe mencionar que, en el video de disculpa que publicó Daniel definió su beso con la exactriz como un error. “Yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba yo en un personaje, ni en una novela, yo simplemente era un presentador de un programa y la manera de resolverlo era decir ‘a ver no chicas, yo no estoy actuando no estoy en personaje no tengo por qué besar a nadie’ lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno besarse con otra persona”, dijo.