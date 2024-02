Daniel Arenas y su polémica opinión sobre la fidelidad: “No hay amor, hay cariño”

A lo largo del último año, Daniel Arenas ha sido una de las figuras públicas de Colombia que más comentarios ha generado en la opinión pública gracias a su relación con la modela, Daniela Álvarez, y a su trabajo como presentador en el programa Hoy Día.

Te puede interesar: Shakira y la millonaria cifra que gana a la semana, solo con “levantarse”

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Ahora, el bumangués nuevamente se ha vuelto tendencia luego que hiciera unas declaraciones en pleno programa, sobre su vida sexual.

¿Qué dijo Daniel Arenas?

Hace poco, Daniel fue tendencia debido a que en pleno programa de ‘Hoy Día’, decidió plantar su punto de vista sobre la infidelidad.

Todo ello se dio a raíz de que una de sus compañeras también trajo a colación el tema e hizo una afirmación con la que él no estuvo nada de acuerdo.

Hablando sobre relaciones de pareja, y la fidelidad, Jennifer Florez, colaborada habitual del show hizo una reflexión, la cual Chiky Bombom, aseguró que el hombre siempre va a tener una razón para engañar a su pareja, lo cual dividió opiniones entre la experta y el colombiano.

Florez respondió a ello diciendo: “Tenemos que tener claro que en el matrimonio, el amor es el conjunto de muchos valores, empatía, armonía, tranquilidad y fidelidad. La fidelidad es uno de los recursos, uno de los valores del amor, cuando esa falla, no es que el amor no esté en la pareja... No quiere decir que no te ame, puede ser falta de compromiso y empatía, pero no de amor”.

Un argumento que inmediatamente respondió Daniel en total rechazo: “El amor sí está, pero no el propio, mi querida. Porque si uno se amara a uno mismo, uno no tendría que fallar a la persona que tiene al lado, o fallarse a uno mismo... ¡No hay amor! Hay un cariño, hay un apego, hay una cosa en el papel escrita, ¡pero eso no es amor!”, señaló.

Luego concluyó a modo de llamado de atención: “¿Cómo se les ocurre? Mujeres, ¡valórense! Todas valen oro, valen más que nada en el mundo, si ustedes tienen a un patán de esos al lado, ¡chao, adiós!”.

Ante ello, en redes sociales las reacciones no se dieron a esperar: “Bravo, Daniel”, “Daniel, mis respetos”, “Un hombre de valores”, “Tiene toda la razón”, “Ese hombre es maravilloso”, le manifestaron.