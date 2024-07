Daniel Muñoz hizo llorar a muchos con emotivo mensaje: “tengo mi corazón partido”

La Selección Colombia logró clasificar a la final de la Copa América 2024, luego de derrotar por 1-0 a Uruguay. El gol, que llegó tras un cabezazo de Jefferson Lerma tras un centro de James Rodríguez, fue suficiente para ganar un cupo en la final continental después de 23 años. La última fue en 2001 cuando Colombia obtuvo su primer y único titulo hasta ahora en esta competición.

Sin embargo, más allá del resultado, las emociones fueron diversas en el partido. La lucha por el control de la pelota llevó a ambos equipos al choque, lo que derivó en controversias por el juego brusco. Una de las jugadas polémicas estuvo protagonizada por Daniel Muñoz. El lateral colombiano vio la roja antes de finalizar el primer tiempo debido a un codazo que le propinó al uruguayo Manuel Ugarte Ribeiro.

Para aficionados y expertos, esta jugada cambió considerablemente el rumbo del juego, ya que, según explican algunos, “desnaturalizó” la forma en que ambos equipos habían planteado el encuentro. Además, muchos tildan al futbolista colombiano de “irresponsable”, teniendo en cuenta que, no solo dejó con 10 hombres a la ‘Tricolor’, sino que además se perderá la final contra Argentina.

¿Qué dijo Daniel Muñoz tras su expulsión?

Ante las críticas, Daniel Muñoz decidió ponerle el pecho a la situación, con un emotivo mensaje en el que se mostró arrepentido por lo sucedido. El antioqueño lamenta profundamente no poder formar parte de la nómina colombiana que buscará hacer historia, pero no dudó en mostrar su felicidad por la clasificación obtenida frente a los uruguayos.

“Hoy tengo mi corazón partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final. Qué huevos y que corazón tan valiente el de mis compañeros (hermanos), que a pesar de estar con uno menos se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia, estar en la final”, fue el comentario que dejó Muñoz en redes sociales.

Luego se deshizo en elogios hacia sus compañeros, no sin antes destacar el orgullo que le genera ser colombiano.

“No puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano. Desde el primer minuto que disputé con esta camiseta me propuse dar la vida por estos colores; unos días salieron bien otros días no tan bien. Hoy justo fue un día de esos que me marcará para siempre; siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país. Me duele no poder estar en cancha batallando pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo Colombia y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto, donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga, siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi selección, arriba Colombia”, concluyó.