Daniela Álvarez tuvo un accidente con su prótesis, esto se conoció

Daniela Álvarez es uno de los personajes más comentados de la farándula nacional. Se dio a conocer hace más de diez años al convertirse en Señorita Colombia y representar el país en Miss Universo.

Te puede interesar: Marina Granziera “acorralada” en Noticias Caracol, tuvo que sincerarse en vivo

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Luego, hace unos cuantos años se volvió noticia porque una enfermedad la hizo tener que amputarse una pierna, por lo que desde allí es una referencia de resiliencia y superación.

¿Qué pasó con Daniela Álvarez y su prótesis?

La modelo ha mostrado a través de sus redes sociales el proceso que ha llevado desde que tiene que usar prótesis, sin embargo, no todo ha salido tan bien como se esperaba.

A través de las historias, la presentadora destacó que le había pasado un accidente pequeño con su prótesis y que debió pedir ayuda urgente para poder seguir usándola.

“Oigan, ustedes no me lo van a creer lo que me pasó”, empezó diciendo. Después agregó en su video “o sea es que estoy salda, qué salda en serio”.

Señaló que “esa mediecita que me pongo antes de entrar a la prótesis, que es fundamental para que la prótesis succione y me quede bien justa a la pierna se me dañó”.

En las imágenes del video, Álvarez mostró que se había ido a hacer su rutina de ejercicio como siempre y “venía usando esta media aproximadamente siete u ocho meses”. Para quienes usan este tipo de elementos se deben cambiar dos veces al año “y con el uso que yo le doy que es demasiado exagerado pasó esto”, explicó la modelo.

Según lo dicho por la empresaria, el hueco que se hizo en la media ocasiona que ya no se genere la succión para poder usar la prótesis, por lo que le quedó inservible.

Sin embargo, aseguró que una compañía encargada de la distribución de estos equipos le “salvó la vida”, pues ellos mismos decidieron llevarle la mediecita. “O sea qué vergüenza de verdad, qué pena con Mando que he abusado, literal pero son lo máximo”.

Ante la publicación del video, Daniela Álvarez recibió mensajes encontrados, pues algunos usuarios aplaudieron a la empresa que le ayudó y otros la señalaron por “abusar” un poco.

“Dani qué bueno que hayas encontrado gente que te ayude de inmediato”; “Conozco del tema y sé que esa media es indispensable para usar la prótesis”; “Dani qué bueno que te ayudaron de una”; “Que cansancio. Abusa un poco de su condición para hacerse publicidad”; “A esta muchacha le pasa de todo”; “Ay no Dani, hazte un bañito de ruda”, fueron algunas opiniones.