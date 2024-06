Daniela Álvarez y su mensaje en redes que conmovió a varios famosos: “A bailar”

Daniela Álvarez, la exreina de belleza colombiana que ha conquistado corazones con su belleza, carisma y, sobre todo, su inquebrantable espíritu de superación, se ha convertido en un referente de fortaleza e inspiración para millones de personas alrededor del mundo.

Su historia, marcada por un desafiante capítulo en el que tuvo que enfrentar la amputación de su pierna izquierda, no ha sido un obstáculo para brillar con luz propia. Por el contrario, la ha convertido en un faro de esperanza, demostrando que la adversidad puede ser una oportunidad para crecer y reinventarse.

¿Qué fue lo que le sucedió a Daniela Álvarez?

Ya van cuatro años desde que la presentadora y modelo tuvo que tomar la dura decisión de amputar su pierna izquierda debido a una isquemia causada por el cierre de la aorta.

A partir de allí, la vida de Daniela dio un giro de 360 pues tuvo que empezar a batallar con las dificultades de aprender a moverse con una prótesis y seguir su vida con mucha resiliencia.

Durante estos cuatro años, la presentadora ha realizado varios cambios en su prótesis y terapias que le han ayudado a recuperar poco a poco la fuerza en sus articulaciones.

El pasado 13 de junio, una publicación en su cuenta de Instagram provocó la reacción de varios famosos, quienes destacaron la tenacidad y la fuerza de Álvarez.

“Hoy 13 de junio cumplo 4 años de mi amputación de la pierna izquierda. Un momento muy duro pero nada que con Dios, una familia tan especial y el amor de tantas personas no pudiera soportar! Este proceso de mi vida me ha llevado a los mejores lugares, me ha permitido conocer a las mejores personas y a entender el propósito de mi vida aquí en la tierra🙌🏼!” empezó diciendo en su texto.

Después, continuó diciendo en su mensaje: “Un día como hoy comprendo más que nunca el significado del amor incondicional, ese que me rodea cada mañana al levantarme y me llena de alegría, gratitud y esperanza por todo lo que hace falta por vivir 😀❤️🙌🏼!Gracias Ottobock por este regalo tan especial, no tengo palabras ni como descifrar este momento! Desde ya quedó grabado en mi mente y corazón para siempre. Gracias Dios porque al perder una parte de mi, me abriste los ojos y me enseñaste una mejor manera de vivir, no dar nada por hecho, agradarte con cada uno de mis gestos, con cada una de mis decisiones, entregarte mis sueños y disfrutar de cada segundo de esto tan MARAVILLOSO QUE LLAMAMOS VIDA!! Gracias gracias gracias”.

Después de esta sentidas palabras, varios de los famosos que la quieren y la siguen, le dejaron sus mensajes de cariño y apoyo por esta nueva etapa y la fuerza con la que cada día la ha tomado:

Paola Turbay fue una de las primeras en dejarle sus lindas palabra “a bailar”, escribió, después más celebridades se sumaron: “Te admiro tanto pero tanto . Eres inspiración!”; “Mereces lo mejor”; “Divina bebé linda”; “Eres fuerza mi Dani te adoro”, fueron algunos de los mensajes.