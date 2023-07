Esta es la figura de la selección Colombia femenina que participó en Desafío 2019

Es espigada, su juego aéreo es clave para mantener el arco en cero y ha defendido la camisetas de Independiente Atletico Bucaramanga, Medellín, Pachuca y América de Cali.

Estamos hablando de Daniel Arias, una de las pilares de la selección Colombia femenina que está en el grupo H junto a Alemania, Corea del Sur y Marruecos.

La central del América de Cali, que viene de ser subcampeona de la liga colombiana, participó en 2019 en el Desafío.

Recientemente, en el Canal Tro la santandereana repasó su paso por las difíciles pruebas. “Antes me inventaba unas dietas, que no como esto o aquello, pero después del Desafío sí me cuido, pero ya no pienso tanto para comer. En el Desafío aguanté mucha hambre”, le dijo a la periodista.

En su perfil de Instagram se pueden encontrar imágenes de su paso por el programa. Entonces, la futbolista pertenecía al equipo Santandereanos. De acuerdo con lo que manifestó a Silvia Becerra, al parecer no la pasó bien durante su participación.

Según Daniela, mientras estuvo en el programa duró un mes sin bañarse y hasta tuvo que ver a un médico durante las grabaciones, ya que tuvo una lesión ocular por un accidente con un vidrio.

“Cuando yo llegué al hospital, con todo el respeto, parecía una indigente. La gente me miraba y aparte olía horrible. […] Cuando el doctor me revisa, yo le decía: ‘Qué pena ‘doc’, pero entenderás que estoy en un ‘reality”, confesó.

Sin dudas, su paso por el Desafío le dejó muchas lecciones. Quizás gracias a dicha experiencia ´hoy es una deportista integral que es fija en la selección Colombia femenina.

En el primer duelo de la tricolor contra Corea del Sur, disputado el pasado lunes, la bumanguesa y sus compañeras levantaron una muralla en torno a la portera Catalina Pérez.

La victoria 2 a 0 contra Corea del Sur llenó de confianza a las dirigidas por Nelson Abadía, que volverán a jugar el domingo frente a la poderosa Alemania.