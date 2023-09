Daniela Ospina reveló que recibió cientos de críticas en España: “La pasé muy mal”

Daniela Ospina es una modelo, empresaria e influencer colombiana, para muchos recordada por ser la hermana del arquero de la Selección de Fútbol, David Ospina, y exesposa del volante James Rodríguez.

Ahora, la mujer ha logrado forjar su propio camino trabajando para varias marcas de moda y belleza. También creando su propia marca de ropa deportiva y compartiendo frecuentemente con sus seguidores su diario vivir.

Puedes leer: ¡Daniela Ospina estaría esperando gemelos! Este video lo confirmaría

Recientemente, en una entrevista la empresaria recordó que pasó por un mal momento cuando aún estaba casada con el papá de su hija Salomé. Lo anterior, derivado de los malos comentarios que le hacían cuando vivía en España. ¿Qué le decían?

Daniela Ospina es una de las mujeres con mayor popularidad en Colombia. Fotografía por: Instagram @daniela_ospina5

¿Qué le pasó a Daniela Ospina en España?

En una conversación con Jorge Serratos Ospina contó que se casó con el futbolista cuando era muy joven, pues tan solo tenía 18 años. En ese momento, aún no sabía cómo lidiar con los malos comentarios que hacían sobre ella y su relación.

Fue precisamente esto último lo que la hizo vivir un mal momento, sobre todo, cuando James pasó a jugar en el Real Madrid de España.

Lee también: Daniela Ospina habló del “bendito 12 de julio”: emotivo momento que marcó su vida

“Fue una ola de malos comentarios. Eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué y no lo sabes manejar. Porque de repente la vida te cambia y te cambia para positivo, pero tienes que cargar con muchas cosas que mentalmente no era lo que yo esperaba”, declaró la paisa.

“Yo la pasé muy mal, en silencio, muy sola, pero la pasé muy mal”, añadió. Con el tiempo, aprendió a sobrellevar esta situación y a manejar lo que frecuentemente le ocurre a quienes son figuras públicas.

¿Cuándo nace el bebé de Daniela Ospina?

Lorenzo será el nombre al que responda el pequeño cuando nazca. Este es uno de los momentos más esperados por Daniela y su actual pareja Gabriel Coronel, quienes han decidido aplazar los planes de casarse para concentrarse en el bebé.

Puedes leer: James Rodríguez confirmó si tiene novia y contó cómo se lleva con su ex

La antioqueña será madre por segunda vez, pues, su primera hija la tuvo con su expareja, el futbolista James Rodríguez. Salomé, la primogénita de Ospina, también se encuentra muy feliz por la llegada de su hermano.

Se conoce que el bebé nacería a finales de octubre o principios de noviembre. También, muchos especulan que no se trataría solo de un bebé, sino de dos.