Daniela Tapia, de ‘MasterChef Celebrity’, se embarca en un viaje que siempre soñó

Daniela Tapia es una actriz cubana-colombiana de 36 años. Nació en La Habana, Cuba, pero se mudó a Colombia a los 5 años, en donde inició su carrera como actriz a los 8 años. Desde entonces ha participado en varias telenovelas y películas, entre ellas Loquito por ti, Rafael Orozco y Leandro Díaz.

Este 2023, participó en la temporada de MasterChef Celebrity, donde se ha destacado por su talento culinario y su personalidad carismática.

Recientemente, la actriz ha plasmado en sus redes sociales que se encuentra viviendo un sueño, pues, ha hecho un viaje que ha esperado desde siempre. ¿De cuál se trata? Acá te contamos.

¿A dónde se fue Daniela Tapia de ‘MasterChef’?

Daniela ha estado en el ojo de la opinión pública al ser protagonista, en varias ocasiones, de algunas polémicas que se han vivido en la competencia de cocina.

Sin embargo, en esta ocasión se ha hecho viral tras conocerse, a través de sus historias de Instagram, que se fue de viaje por unos días a uno de los destinos que tenía en su lista de sueños: Israel.

“Estoy en la sala de espera porque sí, me voy a Israel. Esa es una de las cosas que siempre soñé y cuando ya está a punto de ser, uno como que no se lo cree. He leído muchísimo de Israel, a mí me encantan los temas de religión y el judaísmo, y estoy como en mi salsa. Me voy completamente sola”, aseguró la actriz.

Después reveló algunos detalles de su itinerario en aquel país: “Este viaje se divide en dos momentos, los primeros nueve días voy a estar en diferentes destinos porque me voy en un crucero por el mediterráneo. Yo siento que este viaje es universitario, es decir, para aprender y ya luego visitaré Israel”.

A través de sus historias de Instagram sus seguidores ya han podido ver parte de este viaje, pues Tapia se ha encargado de mostrar cómo fue largo recorrido en el avión y además, contó lo cansada que estaba al llegar, por lo que pasó un largo tiempo descansando.

También, ha dejado ver algunas de sus comidas, las cuales, se ven muy apetitosas. Se está a la espera que Daniela siga compartiendo este momento feliz con sus fanáticos.