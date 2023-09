“Me tiene fastidiado”: ¿Daniela Tapia está provocando conflictos en ‘Masterchef’?

MasterChef Celebrity es un programa de cocina que se emite todas las noches en el Canal RCN. En el programa, un grupo de celebridades compiten para convertirse en el mejor chef amateur del país. Los participantes son evaluados por un jurado de expertos y el ganador recibe un premio millonario.

Fueron más de 20 las celebridades que entraron a concursar y ahora, solo quedan 10. Una de las que se encuentra allí es Daniela Tapia, la cual, ha sido muy elogiada por su creatividad en cada uno de los retos que debe enfrentar.

A pesar de lo anterior, en el último episodio, recibió algunas críticas de sus compañeros, los cuales, afirmaron que tenía algunos “problemas de actitud”. Si no viste quiénes lo dijeron, acá te contamos.

Juan Pablo Barragán y Daniela Tapia ya protagonizaron un polémico momento en 'MasterChef'. Fotografía por: Cortesía RCN

Capítulo de anoche de ‘MasterChef’

En el programa del pasado sábado 9 de septiembre, se pudo ver a algunas celebridades competir para salvarse del reto de eliminación. Adrián Parada y el Negrito W fueron los que se llevaron la victoria en esta ocasión.

Sin embargo, mientras cocinaban, se podía ver a Juan Pablo Barragán desde el balcón muy feliz porque hará parte de los 9 famosos que continúan en la competencia. El actor, en el último reto para ganarse cucharitas, no dudó en hablar sobre una de sus compañeras.

Barragán, mientras veía a Daniela Tapia cocinar, hizo algunos comentarios que demuestran que no se llevaría muy bien con la actriz. “Estoy como bravo con Daniela, porque yo he notado que no me quiere tanto, me tiene como fastidiado, la debo perdonar”, dijo él.

Además de Juan Pablo, Natalia Sanint también habló al respecto y afirmó que el momento en el que cocinó junto a ella no estuvo lleno de buenos recuerdos pues tuvieron una discusión que, para la locutora, demostraría que Tapia no tiene muy buena actitud.

Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños se unieron a la discusión y, aunque saben que han sido las participantes con más roces en MasterChef, coinciden en que Daniela no ha participado de la mejor manera. ¿Tú qué opinas?