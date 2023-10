Daniela Tapia parejas: ellos han sido los amores más conocidos de la actriz cubana

Daniela Tapia es una actriz cubana-colombiana de 36 años. Nació en La Habana, Cuba, pero se mudó a Colombia a los 5 años, en donde inició su carrera como actriz a los 8 años. Desde entonces ha participado en varias telenovelas y películas, entre ellas Loquito por ti, Rafael Orozco y Leandro Díaz.

Este 2023, participó en la temporada de MasterChef Celebrity, donde se logró destacar por su talento culinario y su personalidad carismática, logrando llegar hasta la final.

Daniela Tapia y las parejas que ha tenido

Su forma de ser, su físico, energía y empeño mostrado en el programa, dejó encantados a muchos seguidores y usuarios de las redes.

Daniela nació en La Habana, Cuba, el 29 de abril de 1987. Llegó a Colombia cuando tan solo tenía cinco años en compañía de sus padres. Sin embargo, fue en su país de origen y en España donde decidió formarse como actriz.

A través de sus redes sociales, Daniela comparte varios momentos con sus más 600 mil seguidores (solo en Instagram). Allí, ha publicado varias cosas de su paso MasterChef y además, se ha llevado los halagos de sus fanáticos en aquellas fotos en traje de baño.

Además de ello, la vida privada y amorosa de la actriz se ha robado la atención, pues hace unos días publicó en su cuenta de Instagram aclarando si estaba enamorada o no “voy a empezar las respuestas con las tres cosas que más me han escrito. La primera es si tengo novio… Y no, no tengo novio”.

Si bien, actualmente no tiene pareja, la cubana ha tenido amores tanto en la política como en el ambiente artístico.

En entrevista con La red, en una de sus emisiones del 2017 se conoció que tuvo una relación “con nadie más ni nadie menos que el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Está feliz y dichosa”.

Sin embargo, el romance no prosperó y tiempo después confirmó que tenía una nueva relación: “Fue una relación que tuve el año pasado. Las cosas se acaban y, en realidad, somos de mundos muy diferentes, creo que ese es el punto… y todo el mundo me lo decía”, contó al programa Lo sé todo.

Para ese entonces, destacó que no había tenido tusa: “No estuve entusada porque fue un adiós bonito. No bonito en realidad, porque los adioses no son bonitos, pero estuvo bien, entendible. Estuve tranquila. Además, me fui a Cuba y tuve tanto por hacer, tan hermoso en ese océano al que fui a pensar”.

Durante este 2023, se conocieron unas imágenes en las que al parecer estaba manteniendo una relación con una mujer. En las fotos, se les pudo ver bastante cercanas, lo que desató toda clase de comentarios.

“La intérprete de Magdalena en Leandro Díaz sostuvo una supuesta relación con la piloto profesional que se consolidó tras la culminación del reality. Si bien, este se desarrolló en el país africano, donde lograron entablar una fuerte amistad, al parecer, a su llegada a Colombia los sentimientos de una por la otra se transformaron a tal formalidad, que incluso vivieron un tiempo juntas”, contó a revista Vea hace un tiempo.