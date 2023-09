Danna García: ¿quién es su esposo? El periodista que conquistó su corazón

Danna García es una de las actrices más reconocidas de la industria actoral. Se ha destacado por ser una de las protagonistas de Pasión de Gavilanes en sus dos temporadas. Además, ha actuado en producciones como Bella Calamidades.

El talento de la actriz ha logrado que acumule una gran variedad de fanáticos que diariamente se preguntan por lo que sucede en la carrera profesional de la artista y por supuesto, en lo que sucede en su entorno personal.

Una de las preguntas que frecuentemente se hacen los seguidores de Danna es si actualmente tiene esposo y la respuesta es sí. Acá te contamos quién es el hombre que le robó el corazón.

Danna García es una de las protagonistas de 'Pasión de Gavilanes'. Fotografía por: Instagram

Esposo de Danna García

Danna, de 45 años, ha logrado conquistar el corazón de los colombianos, pues la segunda parte de Pasión de gavilanes se ha vuelto todo un hit en sus primeros capítulos transmitidos a través de Caracol Televisión a las 9:30 p.m.

La intérprete de Norma Elizondo está emparejada con el periodista y escritor español, Iván González, el cual, es reconocido por ser el autor de las novelas Abrazar un zapato vacío, y Música de un naufragio.

Los dos se conocieron en España cuando García asistió a un centro cultural para ver algunas obras de teatro. Ambos han relatado que fue “amor a primera vista” e incluso, él la invitó a salir el mismo día que se vieron.

“Se me acercó y me dijo que me quería invitar a un recital de poemas, ahí me mató porque me encantan los poemas. Además, pensé, ¿a quién se le ocurre hacer esta primera invitación?”, mencionó Danna a la revista ¡Hola!

Ahora, ambos tienen más de 5 años de relación y se convirtieron en padres de Dante en julio del 2017. Aun no se han casado y la razón, según la actriz, no sería falta de interés, sino, que han ido aplazando la fecha del evento.