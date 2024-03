¡David Cadavid tuvo fuerte accidente! “Me rompí la cabeza”, dijo el actor

Diego Cadavid es un actor, fotógrafo y músico colombiano que se ha ganado el cariño de todo el país. Ha tenido diversos papeles destacados en la televisión entre los que están el de Álvaro José Salas en La Ronca de Oro.

Cadavid es un actor versátil y multifacético que ha demostrado su talento en una variedad de géneros. Su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices le ha valido el reconocimiento del público y la crítica.

Asimismo, ha destaco en ámbitos como la fotografía y en la música, al ser el baterista del grupo The Mills. Todo ello, le ha traído una gran cantidad de fanáticos que diariamente están atentos a lo que sucede en su vida.

Diego Cadavid es uno de los actores más reconocidos de la industria. Fotografía por: Instagram @cadaviddiego

Recientemente, se conoció que el actor tuvo un fuerte accidente en el que resultó con una herida grave en la cabeza. ¿Qué fue lo que le pasó? Acá te contamos lo que dijo.

¿Qué le pasó a Diego Cadavid?

El actor colombiano regresa a las pantallas nacionales. Será en la película El bolero de Rubén, dirigida por Juan Carlos Mazo, la cual, será el primer drama musical del cine comercial colombiano.

El largometraje cuenta con un elenco estelar: Marlon Moreno, Majida Issa y Juliana Velásquez. A pesar de la expectación por el estreno, el rodaje no estuvo exento de dificultades, pues Diego se vio envuelto en un accidente durante la filmación.

A pesar de las lesiones, Cadavid pudo continuar con la filmación sin contratiempos. Eso sí, el actor compartió la noticia en sus redes sociales, donde se mostró optimista y en recuperación.

“Yo me rompí la cabeza filmando una escena… Eran las 8 p.m. Primera escena de la noche y primera toma, recién empezábamos. Me accidenté haciendo esa toma y caí al piso… Me cocieron 6 puntos en la ceja. Salí del hospital y volví al set a seguir filmando… antes de que se hinchara y fuera imposible cubrirlo”, indicó.

“Pero los siguientes días la tarea sería esconder esa herida el resto de la película… el ojo se me puso así y peor… La escena del accidente quedó en la película, se van a dar cuenta”, añadió Diego en su Instagram.

En la publicación, Cadavid comparte datos curiosos sobre El bolero de Rubén. Uno de los datos destaca su faceta musical, ya conocida por el público. Por lo que podrá mostrar dicho talento en la pantalla grande.