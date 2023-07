En los últimos años han ganado gran popularidad las series médicas, convirtiéndose en una de las opciones preferidas por los televidentes y usuarios de las plataformas de streaming, destacando producciones icónicas como Greys Anatomy o Doctor House.

Así, los canales y productoras le han apostado a ir creando grandes historias en torno a los doctores, hospitales y la realidad detrás de las personas que se mueven en la medicina.

Es así como Sony Channel crea una propuesta novedosa y única en su clase: la primera serie médica docudrama latinoamericana, con doctores y casos reales. Lo que vemos en pantalla son verdaderos médicos atendiendo pacientes e historias que sí han sucedido.

Para hablar más sobre este tema y su experiencia, en Cromos hemos tenido la oportunidad de hablar con la médico urgencióloga mexicana, Martha Pietro.

De médico a actriz: así es la historia de la urgencióloga Martha Pietro Fotografía por: Cortesía: Sony Channel

¿Quién es Martha Pietro?

Soy médico urgencióloga, hago parte de la primera generación del Instituto Mexicano del Seguro Social en formar urgenciólogos. Esta especialidad surgió a raíz del terremoto del 85 que nos agarró sin preparación alguna para este tipo de desastres y por eso se vio la necesidad de una medicina de urgencias como una especialidad independiente.

Toda mi vida ha sido médico urgencióloga y mi hobby, mi gran pasión, es la fotografía es algo que hago con muchísimo gusto.

¿Cuál es la diferencia de un médico urgenciólogo y, por ejemplo, un médico general?

El médico general en sí ve todo, pero el médico urgenciólogo está capacitado y nos entrenan para resolver urgencias de todo tipo y resolverlas dentro lo que se llama la “hora dorada” que es la primera hora tras la urgencia, tiempo que es vital porque ahí puedes ayudar al paciente a que salga adelante y que no queden secuelas.

El entrenamiento que tenemos nosotros es bastante completo, porque atendemos urgencias cardiológicas, psiquiátricas, ginecológicas… de todo tipo.

¿Qué es Clínica X?

Clínica X es un docu-drama, una serie médica, pero aquí los protagonistas somos médicos reales y los casos también son reales, basados en casos clínicos que sí sucedieron, lo que lo hace muy interesante.

Está muy padre porque no estamos actuando. Todos los que estamos ahí como médicos estamos haciendo lo que sabemos hacer: tratar pacientes, diagnosticar y de paso enseñar un poco.

Hacer esto ante cámara y poder explicar lo que estamos haciendo es llevarlo a un contexto educativo porque los que sean médicos nos entienden perfecto, pero el público en general quizá no, por eso es importante poder dar un poco de contexto de lo que están viendo y le da a la gente una visión más amplia y cumple con ese punto educativo.

Buscando enseñar y que la gente logre comprender queremos crear conciencia para que la gente no se automedique, que si se siente mal vayan al médico, que se revisen, que no dejen avanzar alguna enfermedad…

¿Qué fue lo más retador de estar en Clínica X? ¿Alguna vez te imaginaste actuando?

Nunca me imaginé estar actuando, pero a lo largo de mi vida no me he imaginado muchas cosas que han sucedido.

Lo más retador fueron los testimoniales (los fragmentos en que los doctores hacen pausas para hacer explicaciones al público). El poder pararte frente a la cámara y explicar fue de las cosas más difíciles, porque las cámaras intimidan. A mí que me gusta la fotografía, pero no es lo mismo estar detrás de la cámara que estar frente a ella. En lo demás no tanto porque te metes en el paciente, en el caso clínico y se te olvidan las cámaras.

¿Cómo llegaste al proyecto de Clínica X?

Una amiga me dijo que estaban buscando médicos para una serie médica y me preguntó si me interesaba, le dije que sí y me compartió el contacto. Después me hicieron una entrevista y me dijeron que me querían ver en persona, donde fui entrevistada de nuevo y algo vieron los directores en mí porque les gusté. Me dijeron “Bueno Martha, pues te quedas en el proyecto” y aquí estamos.

Como médico, ¿qué consejo quisieras darles a las personas?

Aún en sistemas de salud en crisis los médicos hacemos lo posible por salvar vidas y cada persona puede aportar un poco. Los consejos que yo le podría dar a la gente es que, primero, no se automediquen ya que es increíble como llegan casos complicados por automedicación.

En segundo lugar, hay personas que deciden no ir al doctor, porque piensan “No, es que hay mucha gente, me voy a tardar mucho…”, pero es preferible esperar y que alguien te revise a que te quedes con ese padecimiento, entonces por favor vayan al hospital que alguien capacitado los pueda ver.

Esta semana culminó Clínica X, sumándose a todas las grandes producciones médicas que puedes disfrutar en Sony Channel. Esta serie logró conectar a los médicos y a las personas apasionadas de la medicina, desde la experiencia de doctores reales.

No te pierdas más historias como las de Martha y Clínica X por Sony Channel.