De nuevo, Diana Ángel hizo fuerte acusación en La Casa de los Famosos: “Muy denso”

Diana Ángel en La Casa de los Famosos, sigue analizando sus jugadas y sus actitudes para llegar un poco más lejos y entender cómo actuar ante ciertas situaciones.

Sin embargo, toda esa tensión, juegos y votaciones, le han traído cierta inseguridad a la hora de saber cómo comportarse, qué hacer y qué no.

¿Qué pasó con Diana Ángel?

En una conversación intensa que tuvo con Miguel Melfi, la actriz empezó a referirse sobre la crítica que le había hecho Alfredo, otro de sus compañeros ‘papilla’, sobre los buenos comentarios que Diana le había dado a Sebastián, en el desayuno de eliminación del martes.

Allí, la colombiana le aseguró que ella de cierta manera eso lo dijo de forma muy sincera y que él se estaba ganando el corazón de todos en el juego de manera muy “peligrosa”, ya que al ser tan empático, sería cada vez más difícil sacarlo.

En medio de la conversación e intentando entender qué había “hecho mal”, Ángel también soltó algunas conclusiones sobre que tan peligrosa o sincera, podría llegar a ser adular a otro compañero, ya que esto lo haría ver mejor ante los ojos de los televidentes de La Casa de los Famosos.

“Mientras yo le decía cosas positivas al man, Alfredo saltó y yo hasta ahora estoy cayendo en cuenta por qué se rayó porque él me dijo ‘ahora te falta decirle a la gente que voten por él’ y aunque le dije que no, pueda que sí porque ese man [Sebastián] los ha sacado a todos, siempre se queda con el que se va y vuelve”, mencionó Diana Ángel a Melfi.

Luego agregó “por eso te conté lo del reality de convivencia [en el que ya estuvo Sebastián] porque ese es un porcentaje y una ventaja muy grande”.

En otro momento de la conversación Melfi mencionó: “¿Qué hizo Beto ayer? a ti ni te saludó”, destacando que lo que él esperaba era que si Beto Arango, en su visita, lo iba a abrazar lo menos que esperaba era que dijera cosas negativas.

Ante ello Diana respondió: “Peor a mí ni me saludó (...) uy sí, a mí esa visita me pareció muy densa”, mientras se movía intentando sacudirse de alguna “mala energía”.

“A mí eso me pareció como ¿Cuáles son las ganas de joder o de realmente decir algo negativo? y ahí es cuando yo te digo, uno se da cuenta cuando alguien alaba a las demás personas porque es de buen corazón o cuando quieres ir a tirarla a otros cosas positivas y al resto cosas negativas”, un discurso con el que Diana estuvo de acuerdo, complementando “sí, a mí esa visita me pareció rarísima”.

Finalmente, en la conversación, Miguel Melfi le aconsejó que hiciera lo que fuera más a fin con su personalidad y su manera de ser pero que ojalá fuera más inteligente en el juego. “Sí, eso me tiene como rara porque yo no quiero comportarme como alguien que no soy, pero tampoco la quiero cagar”.