De nuevo, participante de ‘Yo me llamo’ causó pelea entre Amparo, Escola y Pipe

Yo me llamo es un programa de televisión de canto que se transmite todas las noches a través de Caracol Televisión. Los concursantes compiten para ser el mejor imitador y ganar un premio en efectivo de más de 100 millones de pesos.

El programa es conocido por sus actuaciones emocionantes y sus jueces exigentes. Yo me llamo es una excelente manera de descubrir nuevos talentos y disfrutar de la música alrededor del mundo sin necesidad de estar al lado de tu artista favorito.

‘Yo me llamo’: nuevas discusiones por un participante

En esta nueva etapa del programa de canto, cada uno de los concursantes está dando lo mejor de sí para lograr parecerse a su artista favorito.

En el capítulo de este lunes, uno de los concursantes generó roces entre los tres jurados y la discusión se dio al punto de no dejar contestar al participante para intentar defenderse.

Uno de los concursantes que está estudiando juiciosamente, para ser la copia exacta es el imitador de Gilberto Santa Rosa, quien esta vez llegó interpretando una de las canciones más lindas de Polo Montañez, pero que el puertorriqueño hizo en su propia versión.

En ella, el son cubano está muy presente y así lo hizo el imitador, a quien se le vio moverse más en el escenario e incluso, dedicarle una improvisación a la diva Amparo Grisales.

Sin embargo, cuando terminó su show, las devoluciones de los jurados estuvieron muy encontradas, pues para la actriz, la presentación estuvo muy bien y con pocos errores, pero para César Escola y Pipe Bueno, no todo fue tan positivo.

“Bueno, Gilberto, tengo unas sensaciones encontradas en la presentación de hoy. A ver, me esperaba un poco más de ternura y de suavidad al comienzo, porque esta canción es tan bonita y tan del corazón que es menos bailable”, empezó diciendo César Escola.

De inmediato lo interrumpió Grisales diciendo que de hecho Gilberto sí la baila, mientras que Pipe atinó a señalar que la referencia que tenían era la de Polo Montañez, la cual es más recogida.

“Yo estoy hablando de la de Gilberto, déjenme terminar (...) No me gustó que le pongas, justo al coro, para que lo cantara el público porque lo tiene que cantar el participante” ante el signo de respuesta del imitador Escola lo mandó callar diciendo “sin respuestas, estoy hablando (...) no es un concierto en un estadio, estamos concursando y no me gustó eso”.

Finalmente, Escola dijo que le habían dado una tarea de improvisación en los pregones “no los vi”

Después, fue el turno de Amparo Grisales quien aseguró que los pregones sí los vio y que quedó feliz de que se los hubiera dedicado: “¿Terminaste? Medio programa, gracias. A mí me pareció que sí tuviste un viaje cubano, me parece que él sí lo baila y te fluyó muy natural y me parece que el pregón, así fuera poquito (...) estuvo bien, me lo dedicaste, muy lindo”.

Luego de la devolución de Amparo, Pipe Bueno señaló que a él sí le hubiera gustado ver más pregones, pero además criticó un movimiento con la lengua, que la actriz calificó de que era muy sutil. “Eso me hace sentir bien raro, se te ve extraño pero no es un detalle menor, imagínate un concierto (...) eso no lo hace Gilberto”.

La corta discusión terminó con los tres jurados en desacuerdo sobre este tema: “Pero eso es imperceptible”, interrumpió la ‘diva’ a lo que Pipe respondió “¿Imperceptible? Se lo he visto en todos los shows”.