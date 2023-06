¿De qué murió Mike Batayeh, de Breaking Bad? Familia confirmó

El comediante y actor Mike Batayeh era reconocido como uno de los más versátiles de Hollywood, pues pasó por varias producciones en las que mostró sus mejores facetas.

Te puede interesar: Sara Corrales mostró más de la cuenta en programa en vivo, ¿Qué le pasó?

Aquí encuentras más contenidos como este

Una de sus participaciones más importantes en su carrera fue en la serie Breaking Bad, la cual se ganó el corazón de sus fanáticos con la intensidad de la historia.

¿De qué murió Mike Batayeh?

Este fin de semana se conoció la tiste noticia del fallecimiento de Mike Batayeh, la cual fue muy repentina pues no se sabía que sufriera de alguna enfermedad o se encontrara mal de salud.

Sin embargo, este fin de semana fueron varios los seguidores y colegas que quedaron atónitos con la noticia de su partida.

Según recogen medios norteamericanos como TMZ, la muerte del artista ocurrió el pasado 1 de junio, pero fue hasta este fin de semana que su familia confirmó el hecho y habló de lo que lo llevó a fallecer tan repentino.

Con 52 años de edad, Batayeh contaba con mucha vitalidad y de hecho estaba emocionado por los nuevos proyectos que se traía entre manos.

El pasado 10 de junio, su hermana, Diane aseguró que la muerte de su hermano fue repentina y que la noticia también los había tomado por sorpresa.

“Mis hermanas y yo anunciamos con gran tristeza y pesar el fallecimiento de nuestro querido hermano”.

Destacaron que la muerte había sido por un paro cardiaco fulminante y que al llegar al hospital no habían podido hacer nada por el actor.

“Se echará de menos su gran capacidad para llevar la risa y la alegría a tantos”, añadió. También se conoció que el funeral está programado para el próximo viernes 16 de junio, en la ciudad de Plymouth.

Por su parte, el medio BiobioChile señaló que “Batayeh protagonizó tres episodios de Breaking Bad entre 2011 y 2012, personificando a Dennis Markowski, gerente de la lavandería que funcionaba como fachada para el laboratorio de metanfetamina de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul)”.

A su vez, “tuvo participaciones en producciones como CSI: Miami, The Bernie Mac Show o It’s Always Sunny in Philadelphia, entre otras”.

Te puede interesar: ¿Sebastián Martínez dejará la actuación? Esta es la nueva faceta del actor