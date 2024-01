“Debí actuar sin sobreactuarme”: ¿Vicky Hernández se arrepentía de su carrera?

Vicky Hernández, estrella colombiana, brilló en diversos escenarios nacionales. Con más de cinco décadas de carrera, cautivó con roles inolvidables en Don Chinche, Escobar, el Patrón del Mal, Romeo y Buseta, y La estrategia del caracol.

Aclamada por su versatilidad, esta veterana del cine, la televisión y el teatro sigue conquistando corazones con su talento y pasión a pesar de estar alejada de las pantallas. De hecho, para muchos, su luz sigue iluminando la escena artística.

Por lo anterior, se ha convertido en un referente de la actuación y muchos seguidores se preguntan qué ha pasado con su vida. Hace unos años, para saciar la curiosidad de muchas personas, reapareció en una entrevista y contó varios detalles de su vida. ¿Qué dijo? Acá te contamos.

Vicky Hernández, la actriz fue protagonista de un segmento de 'Los informantes' hace cinco años.

¿Qué pasó con Vicky Hernández?

En el último de La Red, Vicky fue homenajeada por los presentadores como por su recorrido artístico en Colombia. “Este es un recorrido por la vida artística de una señora actriz de la televisión colombiana, ella se hizo con el Premio Maestría”, escribieron en el Instagram del programa.

Tras lo anterior, varios comenzaron a desempolvar lo que ha sucedido con la actriz y se encontraron con que hace cinco años, les concedió una entrevista a Los informantes de Caracol Televisión. Allí, contó varias cosas que ha tenido que sobrellevar gracias a la actuación e incluso, habló de su hijo, actor de Pandillas, guerra y paz.

Hernández comienza diciendo: “Yo me arrepiento de haber creído que era importante ser actriz en este país. Me arrepiento de haberle puesto todo mi entusiasmo, mi amor, mi dedicación, mi esfuerzo físico y mental a un trabajo que no le importa nadie y que no significa nada”.

“Debí ser un poco más egoísta, debí pensar más en mi familia, en mí y debí, como digo, haber actuado sin sobreactuarme. Es decir, por los laditos y estar más en contacto con otras realidades, con otras cosas”, añadió.

Asimismo, continuó hablando de aquellos amigos que ha llevado en el corazón y que ya han fallecido. “Uno siente que el planeta se desocupó de la gente mejor. Los que quedamos somos los menos chéveres”.

Una de estos, fue dramaturga Fanny Mikey, quien, en 1985, le dijo que estaban amenazadas y que debían abandonar el país tras un spot hecho para Unión Patriótica. Llegó a España y allí se quedó nueve meses dejando atrás a sus hijos y su esposo de aquel entonces.

Esos dos pequeños que dejó por un tiempo ahora son artistas. El mayor, Mateo, es músico, pintor y vive en Río de Janeiro. En cuanto al menor, Juan Sebastián Calero, es uno de los actores más reconocidos y destacados de Colombia.

“Es buen actor, estaría más a salvo si fuera un mediocre de gimnasio. Estaría más feliz, sufriría menos [...]. Yo admiro mucho lo que ha hecho, me parece muy respetuoso el trabajo que ha realizado, tiene una gran facilidad como actor, pero no deja de preocuparme que sea actor en este país”, dijo Vicky sobre Juan Sebastián.

Para ese entonces la actriz no trabaja hace tres años y vivía en las afueras de Bogotá en una casa que construyó con sus ahorros. Ahora, en el 2022, protagonizó Los García una producción transmitida en Telepacífico.