Desafío: Alejo se confesó sobre Luisa y su novia reaccionó en redes. ¿Le terminaron?

El ‘Desafío XX’ no solo ha encendido la pantalla con su intensa competencia, sino también con un inesperado triángulo amoroso que ha capturado la atención de los espectadores y revolucionado las redes sociales. En el centro de esta tormenta romántica se encuentran Alejandro Londoño Aguirre, mejor conocido como ‘Alejo’, su novia Melissa Duque, y la exreina cesarense, Luisa Sanmiguel.

Todo comenzó cuando Alejo, miembro del team Tino Asprilla, sorprendió a todos al confesar su atracción por Luisa, lo que rápidamente alimentó los rumores que circulaban sobre un posible coqueteo entre ambos. “Sí me estaba fijando mucho en la reina. A mí la reina me alcanzó a enamorar, pero pues no es que yo dejé de amar a Melissa”, confesó Alejo en una conversación que dejó a todos boquiabiertos.

¿Le terminaron a Alejandro, del Desafío, luego de confesar que está enamorado de Luisa?

Esta revelación no solo confirmó las sospechas del público, sino que también desató una serie de eventos que han puesto en jaque su relación con Melissa, quien reaccionó drásticamente al eliminar todo rastro de él en redes sociales.

Melissa, quien hasta hace poco defendía con orgullo a su novio en redes sociales, decidió borrar todas las fotos junto a Alejo, una señal clara de que su relación de más de diez años podría haber llegado a su fin. Los cibernautas no tardaron en volcarse a la cuenta de Instagram de Melissa para expresar su apoyo, con comentarios como: “Eres muchísimo más hermosa que Luisa, no sé qué tiene Alejandro en la cabeza” y “tan hermosa se merece todo, no que la engañe”.

Fotografía por: Instagram/ @melissaduos

Lo curioso es que toda esta situación se desató justo después de que Melissa visitara a Alejo en la ciudadela del ‘Desafío’, un encuentro que en su momento parecía fortalecer su relación. Sin embargo, con el regreso de Luisa al juego, Alejo no pudo ocultar sus sentimientos y aprovechó la oportunidad para sincerarse con ella, dejando a todos confundidos: “Oiga, a mí se me estaban subiendo los polvos a la cabeza. Gracias a Dios se fue. Está muy hermosa, mucho. Yo no sé qué me está pasando ni con mi cuerpo ni con las sensaciones que siento”.

Te puede interesar: El Pibe “regañó” a Karoline en el Desafío: “Me hartan los hombres”, contestó ella

¿Qué dijo Luisa sobre las palabras de Alejandro del Desafío XX?

Por su parte, Luisa Sanmiguel, quien también ha sido objeto de atención en esta saga amorosa, decidió aclarar su posición a través de su cuenta en X, afirmando que no hay nada más allá de una amistad con Alejo: “Calma, él nunca me gustó. Yo lo seguiré queriendo como un gran amigo”.

Mientras tanto, las redes sociales continúan ardiendo con opiniones divididas sobre este triángulo amoroso que ha agregado una capa extra de drama al ‘Desafío XX’. “Aquí ahora el verdadero desafío es que las parejas no se acaben”, comentaba un usuario, resumiendo el sentir general de la audiencia.

*Contenido generado con asistencia de la IA.