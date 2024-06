Campanita se sometió a un costoso procedimiento estético ¡Qué cambio!

En el último desafío a muerte, desafortunadamente, Campanita no pudo completar la prueba y fue eliminado de El Desafío XX. Su partida entristeció a más de uno, ya que el caleño se había ganado el corazón de los desafiantes y televidentes con su personalidad y carisma, mostrando siempre una enorme sonrisa a pesar de las dificultades. Tras su salida del programa, el vallecaucano ha demostrado que está listo para afrontar nuevos retos y se está preparando para ellos.

Luego de despedirse de sus compañeros del equipo Omega y decirle adiós al reality, Campanita fue elegido como el nuevo presentador de Día a Día, un nuevo reto en su carrera artística. Sin embargo, estando en el programa ya había demostrado tener grandes cualidades para esta labor, ya que muchas veces, encarnando a ‘Campanita Serna’, entrevistó a varios participantes y comentó algunas situaciones que se desarrollaban en el juego.

El procedimiento estético al que se sometió Campanita

Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como Campanita, está aprovechando su tiempo fuera del programa. Tras confirmarse que sería el nuevo presentador del programa matutino Día a Día, se sometió a un costoso procedimiento estético para mejorar su imagen personal. Así lo confirmó en sus redes sociales, donde compartió algunos detalles al respecto.

El vallecaucano viajó hasta la ciudad de Barranquilla para poder realizarse un diseño de sonrisa. En sus redes sociales, donde cuenta con más de 400 mil seguidores, el exparticipante de El Desafío, compartió detalles de cómo fue este procedimiento. “El doctor fue espectacular y me asesoró antes del proceso, me recortó algunas encías y me realizó el diseño de sonrisa”, aseguró.

En otra publicación en las redes sociales, Campanita agradeció al odontólogo que le realizó el diseño de sonrisa. “Qué Proceso tan maravilloso, Gracias por mi sonrisa divina 🥰🥰🥰”, aseguró Campanita.