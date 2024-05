Desafío XX: La particular razón por la que Campanita es viral en redes

En el Desafío XX, reality de Caracol Televisión, Campanita, se ha convertido en uno de las participantes más queridos del programa.

Su paso por el Desafío ha estado marcado por su alegría, espontaneidad, fuerza y amabilidad, ganándose el cariño del público y sus compañeros.

Desafío XX: ¿Por qué Campanita es viral?

En el capítulo más reciente de el Desafío XX, Campanita despertó la opinión de los televidentes luego de participar en el reto de ‘Sentencia y Servicios’, donde estuvo en juego literalmente los servicios de luz, agua, gas y pago de arriendo de las casas que habita cada equipo.

Durante toda la pista, el grupo Omega hizo un buen trabajo, sin embargo, algunos de sus compañeros no creían que en realidad el participante lograra dar un buen desempeño.

Cada obstáculo estaba colgado, por lo que el peso, la fuerza y la destreza, fueron esenciales para poderla pasar.

Cuando llegó el turno de Campanita, su técnica para pasar unos aros colgantes y toda la pista, llamó la atención de los televidentes, pero no solo ello, sino la “evidente falta de confianza del equipo Omega” en las capacidades del bailarín.

Si bien al comienzo se demoró un poco en superar la primera etapa de la prueba, Campanita poco a poco le fue tomando el ritmo a la pista, causando gracia en sus mismos compañeros de equipo, pues las ‘maromas’ y acrobacias que hacía para superar la pista hicieron soltar la risa a más de uno.

“Qué tal ese estilo de Campanita, pasa más femenino que nosotras, les digo, nosotras pasamos como unos machos”, resalto una competidora de otro equipo.

Al mismo tiempo, las redes también se fijaron en el estilo particular y elegante, con el que Campanita, destacando sus dotes y poses de bailarín, superó toda la prueba sin fallarle a su equipo.

Estos son algunos de los memes que despertó la competencia del bailarín, quien se ha destaco mucho en el equipo y se ha ganado el cariño de todos los fanáticos del programa

“Campanita cuando se cayó en la prueba de aire”; “Amo a Campanita, o sea me divertí viendo la prueba por él”; “Es el mejor, en serio me encanta”; “Siempre Campanita me hace reír demasiado con todo lo que se le ocurre”; “Campanita en la prueba de aire”.

LES HE DICHO Y NUNCA ME CANSARE DE DECIRLES A OMEGA QUE CAMPANITA ES UN GRAN COMPETIDOR Y NO MERECE QUE LO SUBESTIMEN HPTAS TODOS



#DesafioXX pic.twitter.com/Q9Edf3M1bK — ni (@mghaoluvr) May 10, 2024