Así se grabó el beso entre Paola Turbay y Sebastián Carvajal en ‘Ana de Nadie’

Una de las producciones más sonadas de las últimas semanas es aquella protagonizada por Paola Turbay: Ana de Nadie. La telenovela que se transmite todas las noches a través del canal RCN sigue estando en los primeros lugares del rating colombiano.

El programa también cuenta con el actor Sebastián Carvajal como coprotagonista, el cual, es conocido por participar en producciones como Enfermeras, Manes y Loquito por ti.

A través de las redes sociales de Paola y Sebastián se han visto algunos adelantos de la serie y, además, se han conocido momentos particulares que han vivido durante las grabaciones. Estos, dejan ver el profesionalismo que tiene la pareja cuando está en el set.

En la telenovela, los personajes de Turbay y Carvajal (Ana y Joaquín) entablan una relación, por lo que durante semanas la audiencia estuvo esperan el gran beso que sellara la relación en la ficción.

Este momento ya fue televisado y las redes sociales estallaron. Esto posicionó, una vez más, a Ana de Nadie en las tendencias nacionales y ahora, se hecho un viral un video en el que es posible ver el detrás de cámaras de tan esperada escena.

El beso entre Paola Turbay y Sebastián Carvajal en Ana de Nadie

Hace unos días RCN transmitió uno de los capítulos de la novela más emocionantes. En él, Ana y Joaquín se reconcilian dándose un beso en público, incluso, en frente de Horacio, exesposo de Ana (interpretado por Jorge Enrique Abello) y Emma, su hija mayor.

En un video que compartió la producción, se puede ver el momento exacto en que se grabó la icónica escena. Allí, también se puede ver al actor Andrés Toro presenciando emocionado el beso de Paola y Sebastián.

Cuando ya no están en frente del lente de la cámara, Jorge Enrique Abello hace algunas bromas a los dos actores que aún continúan besándose. Además, hace algunos gestos hacia los enamorados, pues, en la trama, es su exesposa la que está protagonizando la escena romántica.

Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar después de ser revelado el detrás de cámaras, por lo que escribieron:

“Uno en la casa bien emocionado y en la escena ese poco gente mirando”, “Jaja La cara de Andrés Toro”, “Que envidia con Ana”, “Horacio hizo muecas con el dedo”, “Conté como 58 segundos por Dios que beso”, “Yo grité de la emoción”, y “Esa escena casi me da un ataque”.

Así mismo, continuaron: “La he visto mil veces. Es la mejor escena”, “Ese beso es de los mejores que he visto”, “Buenísima escenas por Dios”, “Lo he visto 1000 veces”, “Ya era hora esa escena”. “Me encanto esa escena”, y “ Excelente producción y elenco de primera”.