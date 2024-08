¿Lo conocías? Él es el guapo e importante esposo de Sandra Posada de ‘Día a Día

Día a Día es uno de los programas matinales más importantes de la televisión colombiana. Con más de 20 años en las pantallas de Caracol Televisión, este matutino ha contado con un gran equipo de presentadores que han dejado huella en los televidentes.

Además, en los últimos años, Día a Día se ha convertido poco a poco, no solo en el programa de la mañana de Bogotá, sino de toda Colombia. Y para eso cuentan con grandes talentos en diferentes ciudades del país como Sandra Posada. Con una presencia carismática y una habilidad innata para conectar con el público, Sandra se ha convertido en una figura querida en Medellín, ciudad desde la cual trabaja.

¿Quién es el esposo de Sandra Posada?

Aunque Sandra Posada mantiene su vida personal en gran medida fuera del foco mediático, se sabe que es una persona dedicada y apasionada por su familia. Su equilibrio entre la vida profesional y personal es algo que sus seguidores admiran, viendo en ella un ejemplo de cómo manejar ambos aspectos de la vida con éxito.

Por supuesto, una de esas áreas es la romántica; siendo este un espacio que Posada comparte desde hace varios años con Felipe Camacho, un especialista en neurociencia que logró robarse el corazón de la presentadora y casarse con ella.

Camacho, además de ser esposo de Sandra, también es reconocido en el mundo médico debido a su impecable y exitosa hoja de vida. Por ejemplo, uno de los cargos más importantes en los que ha estado lo desarrolló en el área de salud mental de la selección de fútbol de Costa Rica, tal como lo reveló su esposa en el podcast ‘La mesa de trabajo’.

Te puede interesar: Este es el antes y después de Campanita luego de sus cirugías en el rostro ¡Wow!

En dicha emisión, el propio Felipe contó cómo fue esa experiencia y la importancia de su trabajo para lograr una sana comunión entre el cuerpo y la mente de los futbolistas.

“Ha sido de las experiencias deportivas más difíciles. Una selección a la que le meten siete goles en un mundial. A los tres días había que jugar con Japón y el profe me mira y me dice: ‘Dependemos de usted’. Yo me fui a la habitación y, a partir de que yo llegué, cada tres minutos, empezaban a entrar mensajes al celular, y eran muchos de los jugadores, de los líderes, de los grandes, llamándome para que fuera a las habitaciones para que les ayudara”, contó Camacho en el podcast.