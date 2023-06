Día a Día: El más reciente cambio que anunciaron en el programa “no puede ser”

El programa Día a Día cumplió 22 años de hacer parte de la programación de Caracol Televisión y aunque ahora mismo están en el programa, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero, Carolina Soto, Jhovany Ramírez “Jhovanoty” y Carolina Cruz, antes de ellos, hubo otros que hicieron de este matutino uno de los favoritos de Colombia.

A pesar de todo el tiempo que ha pasado, el programa sigue manteniendo buenos números de audiencia y fidelizando a aquellos que por años, se han conectado con las historias, las secciones, los concursos y por supuesto los conductores.

Día a Día: el cambio más reciente que anunciaron

Teniendo en cuenta que este es el programa con el que empieza la parrilla de programación después de las noticias, el matutino está sujeto a ciertos cambios, generalmente por eventos deportivos, sin embargo, el anunciado este 5 de junio, no tuvo que ver con ello.

De acuerdo con lo anunciado por los presentadores, a partir de hoy el programa tendrá otro horario de transmisión.

La decisión tomada por el canal fue cambiar el horario, pues a partir de este lunes y hasta el viernes, Día a Día empezará en otro horario y acabará en otro.

Si bien los presentadores no dijeron alguna razón, en los comentarios de los seguidores quedó en el aire la idea de que aún no hay nada programado en la franja de 10:30 a 12:30, pues al parecer la novela que se transmitía en ese horario, terminó.

Teniendo en cuenta ello, el programa iniciará desde las 9:00 a.m. hasta las 12: 30 p.m., justo antes de que empiece el noticiero de medio día.

A través de toda la franja, el programa extendió un poco más tanto sus invitados como las diferentes actividades, pues es necesario mantener al televidente interesado para que el rating no sufra tanto.

Cabe destacar que los invitados al matutino van desde los concursantes del ‘Desafío’ hasta personalidades relacionadas con los proyectos del canal, por ello, el programa siempre invita a sus televidentes a ver los contenidos o a asistir a eventos patrocinados por el canal.

Justamente, entre los últimos invitados, estuvo una exparticipante del ‘Desafío’ quien reveló una dura historia personal que vivió años atrás.

El pasado martes estuvo ‘Gema’, cuando fue eliminada del Desafío, quien decidió abrir su corazón y contar lo que significó su paso por el programa de competencia, pero además, habló de una experiencia muy dura de su vida personal.

Se trata de un momento en el que la exparticipante quiso quitarse la vida y decidió ingerir veneno, destacando que estuvo internada en rehabilitación después este hecho.

“Me fui desvaneciendo y empecé a concentrarme en cada sensación de mi cuerpo. Empecé a sentir los poros cómo se abrían, empecé a sentir como si me saliera algo tóxico de mi cuerpo, se me empezaron a venir muchos pensamientos como ‘por Dios será que no me voy a morir, qué pena después’, realmente lo sentí así”, empezó diciendo.

Con la voz entrecortada y generando un gran impacto entre los presentadores Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carlos Calero continuó hablando de esta fuerte experiencia y aseguró haber aprendido mucho de ella, pues ahora ve la vida y los obstáculos de manera muy diferente.