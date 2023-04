Día a Día: María Alejandra Requena conmovió a Iván Lalinde con su fuerte historia

En el programa Día a Día este viernes se movieron muchas fibras y todo por cuenta de María Alejandra Requena, quien además de robarse el corazón del actor Luciano D’Alessandro, conmovió a Iván Lalinde y a Carolina Cruz.

Luciano D’Alessandro es uno de los actores venezolanos que se ganó su reconocimiento en el país, gracias a su talento y papeles destacados en producciones nacionales y además de ser un galán, fue el amor que conoció Requena tras una dura pérdida.

Esposa de Luciano D’Alessandro emocionó a presentadores en Día a Día

Este viernes, el matutino Día a Día tuvo una invitada muy especial, se trata de María Alejandra Requena, la esposa del actor venezolano Luciano D’Alessandro quien abrió su corazón con los presentadores Carolina Cruz e Iván Lalinde sobre una historia muy personal.

Requena es una conocida periodista que decidió plasmar en un libro una experiencia de vida que la llevó del dolor al amor, en un proceso de sanación que no es fácil de superar para nadie.

En la promoción del lanzamiento del libro en la Feria del Libro de Bogotá, FILBO, la periodista habló en el matutino de lo que encontrarán los lectores en sus páginas, pues si bien el título es ‘Elijo ser feliz’, la historia detrás de ello es muy conmovedora.

Tanto Iván Lalinde como Carolina Cruz quedaron pasmados escuchando a la conferencista mientras narraba la historia de la pérdida de su primer esposo Ismael. Una experiencia muy dolorosa por la que pasó años atrás y que emocionó casi hasta las lágrimas a los conductores de Día a Día.

“Miranda (de 12 años) me llama y me empieza a contar un poco de la situación. Yo le dije ‘bueno mi vida ya vienen a buscar a papá, lo van a ayudar, vamos a rezar’ y ella para esa época rezaba aún con sus manos juntas y me dijo no puedo rezar porque tengo a papá entre los brazos y le digo ‘Mejor porque lo tienes entre tus brazos, vamos a rezar”, contó la periodista venezolana.

En el crudo relato del momento, tanto Carolina Cruz como Iván Lalinde se mostraron impactados, mientras ella continuó diciendo: “(...) yo escuchaba a mi hija llorar y gritar, después se soltó el teléfono y ella gritaba ‘me está patiando, no puedo’. Te podrás imaginar cómo estaba yo”.

Después señaló que durante esa llamada su corazón se desplomó, pues su esposo de ese momento falleció a causa de un derrame y mientras ella estaba trabajando, fueron sus hijos los que tuvieron que presenciar el duro momento.

“En ese momento yo estoy llorando, preguntándole a Dios qué es esto, escuchaba a mi hija, todo lo que estaba sucediendo y las voces de mi cuñada. Yo solté el teléfono y salí corriendo, mi productor ya me tenía un carro listo para irme”.

María Alejandra Requena contó que salió corriendo a tomar un vuelo a Miami y que se demoró 12 horas para llegar. En el avión, tuvo momentos de desesperación y oración en los que solo pensaba en sus hijos y en el momento tan fuerte por el que estaban pasando. Solo quería llegar.

Durante la entrevista, la reconocida periodista aseguró que como madre y como esposa esa fue una experiencia fuerte que le removió la vida y que por supuesto llegó a pensar en volverse a enamorar, sin embargo, aseguró que la vida misma fue la que se encargó de ayudarle a sanar y abrirse un nuevo camino con el actor Luciano D’Alessandro.

La historia dejó a Carolian Cruz y a Iván Lalinde tan impactados que aseguraron leerse el libro, pues es justamente allí en el que ella cuenta que hizo una “catarsis” al repasar su vida con su esposo de esa época, lo fuerte que fue su fallecimiento y las enseñanzas que le llegaron con D’Alessandro.