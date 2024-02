Diana Ángel de ‘La casa de los Famosos’ reveló sus infidelidades: “Se conocían”

Diana Ángel, ahora participante de ‘La casa de los famosos’ es recordada por su participación en la novela ‘Francisco el matemático’, pues fue allí donde dio inicio a su carrera en la actuación.

Según Proimágenes, “estudió artes musicales en la Academia Superior de Artes de Bogotá y actuación en el Taller Integral de Gravi. Ha participado en producciones como De pies a cabeza¸ Clase aparte¸ Prisioneros del amor, Todos quieren con Marilyn y La hija del mariachi”.

Diana Ángel y su confesión sobre la infidelidad

A pesar de ser muy buena en la actuación, a Diana Ángel también la motivó la música y sus ganas de interpretar canciones.

A nivel musical, la actriz también es una virtuosa. Su canción a dúo con César Mora, titulada Canela, se sigue escuchando como si recién la hubieran lanzado. Para los que no la han escuchado, les compartimos el video que tiene más de 27 millones de visualizaciones en Youtube.

La actriz de 48 años, que es madre de un adolescente, en el pasado estuvo vinculada sentimentalmente con dos hombres, de quienes aseguró estaba muy enamorada y no veía cómo salir de allí.

“Tenía 22 o 24 años cuando empecé a salir con dos chicos al mismo tiempo y me enamoré de ambos. Finalmente se dieron cuenta, me confrontaron y me dejaron sola”, contó Diana al programa ‘La Red’ meses atrás.

En la conversación, Ángel demostró que no le tema al qué dirán los demás y habló sin tapujos sobre sus infidelidades, “recuerdo que sostuve una dualidad por 4-5 meses en los que experimenté cosas muy raras, ya que sentía cosas súper fuertes por los dos”, aseguró.

Diana Ángel, participante de ‘La casa de los Famosos’, confesó un momento fuerte de su vida personal por el que fue “abandonada”. Fotografía por: JOHAN LOPEZ

Después dijo: “Veía en uno lo que no tenía el otro. Fue muy duro porque al tiempo me daba mucho palo. Hoy les pido perdón”.

A pesar de intentar mantenerlo oculto, y en su momento, esperar que funcionara, con el tiempo resultó que sus dos novios de entonces se conocían y se terminaron dando cuenta de la situación. “Ellos dos se conocían, fue terrible, lo siento”.

Una vez los implicados se enteraron, decidieron llegar juntos hasta la casa de Diana Ángel. “Yo les dije, ‘adentro de mi casa no me vayan a armar este escándalo’. Nos sentamos en las escaleras y hablamos por horas”, relató.

En su narración, recordó que les explicó a ambos cómo habían pasado las cosas y que estaba enamorada de ambos, sin embargo, los hombres no aceptaron esta situación, “se fueron y me abandonaron”.

Años después de esto, la actriz se encontraba en otra relación y justo, conoció a otra persona que logró llamar su atención y con quien terminó dándose unos besos; recordando la experiencia anterior, ella decidió confesarle todo a su pareja del momento.

“Él sufrió mucho, me castigó mucho y fue muy doloroso. Después traté de pedirle perdón, pero él ya tenía su novia y todo se diluyó”. Aseguró que estas experiencias la llevaron a entender que la lealtad y sinceridad deben primar en las relaciones, por lo que en la actualidad no volvería a caer en ello.